Marvel 1943: Rise of Hydra: Team strebt bahnbrechende Dinge an

Neue Höhen beim Storytelling und der Präsentation strebt das Team für Marvel 1943: Rise of Hydra an.

Mit Marvel 1943: Rise of Hydra arbeiten Skydance New Media und Marvel unter der Leitung von Amy Hennig an einem Action-Adventure, welches 2025 erscheinen soll.

Hennig, die auf narrativer Ebene schon mit Spielen wie Legacy of Kain oder Uncharted Erfolge feierte, strebt mit Marvel 1943: Rise of Hydra neue Höhen an. Ein fesselndes Erlebnis, wie in den Uncharted-Spielen hofft Hennig zu erreichen, egal ob man spielt oder nur dabei zuschaut, wie sie Entertainment Weekly erzählte.

„Als neues Studio, das versucht, einige bahnbrechende Dinge mit filmisch präsentierten Spielen zu tun, laden wir die meisten Leute ein, indem wir ihnen etwas bieten, das sie bereits kennen und lieben, aber in einer neuen Form“, so Hennig.

Um das zu erreichen, setzt man einen Großteil auf die grafischen Ambitionen mit einer fotorealistischen Darstellung, während das Team sich auf eine bodenständige Action und Präsentation fokussiert, bei der man vergisst, dass es sich um ein Spiel handelt.

Hennig erzählt: „Wir arbeiten komplett mit CG, so dass man sehr schnell den Boden unter den Füßen verlieren kann. Man kann sehen, dass sogar Filme in diese Falle tappen können: zu viel CG und man weiß nicht mehr, auf welchem Boden man steht. Wir wollten, dass die visuelle Qualität so hoch ist, dass man irgendwie vergisst, dass man ein Spiel sieht, dass es sich anfühlt, aussieht, klingt und riecht, als würde man einen tollen Marvel-Film oder eine Fernsehserie sehen, aber man steuert die Action selbst.“

Marvel 1943: Rise of Hydra wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC entwickelt.