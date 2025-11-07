Marvel 1943: Rise of Hydra: Veröffentlichung erneut verschoben

Skydance Games hat sein Action-Adventure Marvel 1943: Rise of Hydra abermals verschoben.

Schon im Mai erfuhr die Produktion des Spiels Marvel 1943: Rise of Hydra eine Planänderung und wurde für eine Veröffentlichung auf das Frühjahr 2026 verlegt.

Sechs Monate später ist man sich wohl darüber im Klaren, dass dieser Zeitplan nicht aufgeht. Das ambitionierte Vorhaben des Studios, nämlich ein unvergessliches Premium-Spiel abzuliefern, kann man damit nicht ein Einklang bringen.

Wie man über Social-Media mitteilt, hat man das Zeitfenster daher über das bisherige „Frühjahr 2026“ hinausverlegt. In welchem neuen Zeitfenster das Spiel erscheinen wird, grenzt man diesmal nicht ein.

  oldGamer | 07.11.2025 - 12:32 Uhr

    Oder man wollte GTA aus dem Weg gehen um dann wieder bei GTA zu landen 🙂

    0
  Syler03 | 07.11.2025 - 13:10 Uhr

    Hab ich schon Bock drauf.

    Ich hoffe die bekommen vernünftige gutes Spiel hin…

    0
  Drakeline6 | 07.11.2025 - 13:14 Uhr

    zusammen mit Wolverine die einzigen Superhelden Spiele die mich gerade interessieren.
    Schade, dass es verschoben wurde.

    0
  Ash2X | 07.11.2025 - 13:17 Uhr

    Einfache Grundregel – kein Gameplay bedeutet das Spiel ist weit von der Fertigstellung entfernt.
    Aber Hey, Amy Hennig ist beteiligt, also wäre ein Release an sich schon ein Wunder.

    0
  Rotten | 07.11.2025 - 14:10 Uhr

    Bin schon sehr gespannt jetze 🐙 hoffe nur sie stampfen et ni ein, die Verzögerungen kann ik noch verschmerzen 😅✌🏻

    0
  de Maja | 07.11.2025 - 14:28 Uhr

    So sehr ich Amy Hennig als Autorin mag aber seit Uncharted hat sie leider echt nichts mehr gerissen. Ihre Projekte waren immer iwie von Unglück verfolgt, schade eigentlich.
    Hoffe echt sie kann es fertig stellen und zB zeigen das sie wesentlich besser ist als „Neil ich muss provozieren um im Gespräch zu bleiben Druckman“😅

    0

