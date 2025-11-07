Marvel 1943: Rise of Hydra: Veröffentlichung erneut verschoben

Schon im Mai erfuhr die Produktion des Spiels Marvel 1943: Rise of Hydra eine Planänderung und wurde für eine Veröffentlichung auf das Frühjahr 2026 verlegt.

Sechs Monate später ist man sich wohl darüber im Klaren, dass dieser Zeitplan nicht aufgeht. Das ambitionierte Vorhaben des Studios, nämlich ein unvergessliches Premium-Spiel abzuliefern, kann man damit nicht ein Einklang bringen.

Wie man über Social-Media mitteilt, hat man das Zeitfenster daher über das bisherige „Frühjahr 2026“ hinausverlegt. In welchem neuen Zeitfenster das Spiel erscheinen wird, grenzt man diesmal nicht ein.