Marvel 1943: Rise of Hydra: Wakanda als Schauplatz enthüllt

Nach Paris wurde Wakanda als Schauplatz für Marvel 1943: Rise of Hydra mit einem Artwork enthüllt.

Ein weiterer Schauplatz in Marvel 1943: Rise of Hydra wurde von Skydance New Media enthüllt.

Neben dem besetzten Paris zu Zeit des Zweiten Weltkrieges wird sich ein Teil der Handlung auch in Wakanda abspielen, wie der Entwickler anhand eines neuen Artworks auf Entertainment Weekly enthüllte.

Im Interview sagte Amy Hennig über den neu enthüllten Schauplatz: „Wakanda ist zu diesem Zeitpunkt von der Außenwelt abgeschottet und durch diesen undurchdringlichen Dschungel geschützt. Sie mischen sich nicht ein, aber es gibt Ereignisse, die sie in den Konflikt hineinziehen. Sie müssen ihre Interessen schützen. Die Welt wird immer kleiner. Noch gibt es keine Satelliten, aber das wird bald der Fall sein. Man kann Flugzeuge abschießen, die vielleicht über Wakanda fliegen wollen, aber wie lange kann man sich im Schatten halten?“

Doch es wird noch weitere Handlungsorte geben, denn laut Amy Hennig erzählt man „eine weltumspannende Geschichte“. Dargestellt werden sie mit „fotorealistischen, kinorealistischen Details“, wie es weiter heißt.

Das Wakanda-Artwork sowie viele weitere Details aus dem Interview, gibt es auf Entertainment Weekly.