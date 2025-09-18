MARVEL Cosmic Invasion: Black Panther und Cosmic Ghost Rider mischen mit

Koop-Brawler MARVEL Cosmic Invasion bringt Black Panther und Cosmic Ghost Rider ins Team im Kampf gegen Thanos – Neuer Gameplay-Trailer.

MARVEL Cosmic Invasion, ein Beat ‘em up im Arcade-Stil, das die goldene Ära klassischer Geschichten und Unterhaltung von MARVEL feiert, hat zwei neue spielbare Charaktere erhalten. Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) und Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) haben das Duo in einem knallharten Trailer enthüllt.

Die einzigartig mächtigen Kämpfer feiern ihr Debüt in beeindruckenden handgezeichneten Animationen, die die klassische Comic-Welten verkörpern, denen MARVEL Cosmic Invasion Tribut zollt, sowie mit einem völlig neuen Gameplay:

Cosmic Ghost Rider, eine tödliche Reinkarnation des Punishers, der sich nach einem Pakt zur Rache für die Zerstörung der Erde durch Thanos verwandelt hat. Mit seinen vernichtenden Ketten, Geschossen und seinem spektakulären Höllenbike brettert Cosmic Ghost Rider durch die Weiten des Alls und macht dabei vor nichts Halt. Der gefeierte Synchronsprecher Brian Bloom wird diese überirdische Adaption des Riders in MARVEL Cosmic Invasion zum Leben erwecken.



Black Panther, der unerschütterliche Anführer von Wakanda, zieht mit seinem vibraniumverstärkten Anzug und mit Schalldolchen bewaffnet in den Kampf. Mit seinen beispiellosen Kampfsportfähigkeiten und seiner Kraft stürzt er sich auf jede Bedrohung und jeden Feind, der töricht genug ist, ihn herauszufordern. James Mathis III wird nach seiner Arbeit in Marvel Rivals und der Animationsserie Avengers Assemble erneut die Stimme von Black Panther übernehmen.



MARVEL Cosmic Invasion erscheint später in diesem Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4| 5 und Xbox.