MARVEL Cosmic Invasion: Jetzt im Handel für Xbox, PlayStation und Switch

Das rasante Beat ‚em Up Gameplay von MARVEL Cosmic Invasion gibt es ab sofort auch im Handel. Der Titel ist ab sofort über U&I Entertainment für PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch und Switch 2 als physische Standard und Deluxe Edition im Handel erhältlich und lässt Spieler als einen von 15 Marvel-Superhelden den Kampf um die Zukunft des Marvel-Universums bestreiten.

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