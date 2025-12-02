MARVEL Cosmic Invasion: Medaillenspiegel zum Kampfspiel

Ab sofort ist Marvel Cosmic Invasion mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass via Cloud, Konsole, Handheld und PC spielbar.
Zum Launch des teambasierten Superhelden-PvP-Prüglers von NetEase Games sind erste Testberichte eingetroffen.
Derzeit liegt der Score sowohl bei Metacritic als auch Opencritic bei 80. Wie die Fachpresse das Actionspiel bewertet hat, zeigt der Medaillenspiegel.
Marvel Cosmic Invasion – Medaillenspiegel
- Xbox Tavern 9,2/10
- DualShockers 9/10
- Shacknews 9/10
- Xbox Achievements 90%
- GamingBolt 9/10
- Worth Playing 9/10
- Console Creatures 9/10
- COGconnected 85/100
- TechRaptor 8,5/10
- Game Rant 8/10
- XboxEra 8/10
- IGN 7/10
- GameSpot 7/10
- TheSixthAxis 5/10
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Macht einen guten Eindruck, werde es die Tage selbst mal ausprobieren.
Super Bewertung, auf das Game habe ich auf jeden Fall Lust.
Bisher hat NetEase gut geliefert, Marvel Rivals ist ja auch von ihnen und bin davon auch sehr angetan. Mal sehen wie der Prügler wird!
Spielst du noch aktiv Marvel Rivals und kannst mir sagen, ob es dort einen Modus gibt, bei dem man nach jedem Tod zufällig nen neuen Helden bekommt? Bei Overwatch habe ich das geliebt und für so einen Modus würde ich auch Rivals mal ausprobieren.
Bessere Bewertung als gedacht….Dann Schau ich wohl auch mal rein.
Ich finde es schön Nostalgie behaftet, nix neues besonderes, aber trotzdem schön.
Kommt wirklich gut weg, wobei die ersten Reviews i.d.R. ja immer eher zu Hoch angesetzt sind.