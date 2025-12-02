MARVEL Cosmic Invasion: Medaillenspiegel zum Kampfspiel

Erste Wertungen der Fachpresse zum Helden-Prügler Marvel Cosmic Invasion sind eingetroffen.

Ab sofort ist Marvel Cosmic Invasion mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass via Cloud, Konsole, Handheld und PC spielbar.

Zum Launch des teambasierten Superhelden-PvP-Prüglers von NetEase Games sind erste Testberichte eingetroffen.

Derzeit liegt der Score sowohl bei Metacritic als auch Opencritic bei 80. Wie die Fachpresse das Actionspiel bewertet hat, zeigt der Medaillenspiegel.

Marvel Cosmic Invasion – Medaillenspiegel

Xbox Tavern 9,2/10

DualShockers 9/10

Shacknews 9/10

Xbox Achievements 90%

GamingBolt 9/10

Worth Playing 9/10

Console Creatures 9/10

COGconnected 85/100

TechRaptor 8,5/10

Game Rant 8/10

XboxEra 8/10

IGN 7/10

GameSpot 7/10

TheSixthAxis 5/10