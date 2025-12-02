MARVEL Cosmic Invasion: Medaillenspiegel zum Kampfspiel

17 Autor: , in News / MARVEL Cosmic Invasion
Übersicht
Image: DotEmu

Erste Wertungen der Fachpresse zum Helden-Prügler Marvel Cosmic Invasion sind eingetroffen.

Ab sofort ist Marvel Cosmic Invasion mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass via Cloud, Konsole, Handheld und PC spielbar.

Zum Launch des teambasierten Superhelden-PvP-Prüglers von NetEase Games sind erste Testberichte eingetroffen.

Derzeit liegt der Score sowohl bei Metacritic als auch Opencritic bei 80. Wie die Fachpresse das Actionspiel bewertet hat, zeigt der Medaillenspiegel.

Marvel Cosmic Invasion – Medaillenspiegel

  • Xbox Tavern 9,2/10
  • DualShockers 9/10
  • Shacknews 9/10
  • Xbox Achievements 90%
  • GamingBolt 9/10
  • Worth Playing 9/10
  • Console Creatures 9/10
  • COGconnected 85/100
  • TechRaptor 8,5/10
  • Game Rant 8/10
  • XboxEra 8/10
  • IGN 7/10
  • GameSpot 7/10
  • TheSixthAxis 5/10

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu MARVEL Cosmic Invasion

17 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. SPQRaiden 60250 XP Stomper | 02.12.2025 - 17:03 Uhr

    Bisher hat NetEase gut geliefert, Marvel Rivals ist ja auch von ihnen und bin davon auch sehr angetan. Mal sehen wie der Prügler wird!

    0
    • Lord Maternus 351525 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 02.12.2025 - 17:18 Uhr
      Antwort auf SPQRaiden

      Spielst du noch aktiv Marvel Rivals und kannst mir sagen, ob es dort einen Modus gibt, bei dem man nach jedem Tod zufällig nen neuen Helden bekommt? Bei Overwatch habe ich das geliebt und für so einen Modus würde ich auch Rivals mal ausprobieren.

      0
  5. Nibelungen86 293680 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.12.2025 - 17:14 Uhr

    Ich finde es schön Nostalgie behaftet, nix neues besonderes, aber trotzdem schön.

    0
  6. Blight 6000 XP Beginner Level 3 | 02.12.2025 - 17:17 Uhr

    Kommt wirklich gut weg, wobei die ersten Reviews i.d.R. ja immer eher zu Hoch angesetzt sind.

    0

Hinterlasse eine Antwort