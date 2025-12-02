MARVEL Cosmic Invasion: Meisterlicher Faustkampf im Launch-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Das erste umfangreiche MARVEL-Beat ‘em up seit Jahrzehnten entfacht mit MARVEL Cosmic Invasion einen epischen Kampf um das Schicksal des Kosmos – jetzt im Xbox Game Pass!

MARVEL Cosmic Invasion, das Beat ‘em up im Arcade-Stil, das die goldene Ära klassischer Geschichten und Unterhaltung von MARVEL feiert, ist heute offiziell auf Steam, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S|X zu einem Preis von 29,99 € erhältlich und zudem Teil des Game Pass Ultimate und des PC Game Pass.

Im Spiel von Publisher Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) und Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) können Spieler ihr Traumteam aus zwei Helden zusammenstellen und den Kampf zur Rettung des Universums anführen.

Hauptmerkmale von MARVEL Cosmic Invasion:

15 spielbare Superheldinnen und Superhelden: MARVEL Cosmic Invasion bietet eine unglaubliche Auswahl an Charakteren aus dem MARVEL-Universum – von ikonischen Helden bis hin zu Fanlieblingen, die bislang unter dem Radar geblieben sind. Beschütze den Kosmos und kämpfe als Captain America, She-Hulk, Rocket Racoon, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider, Silver Surfer, Phoenix oder Iron Man

Innovative Tag-Team-Kämpfe: Wähle im Spiel zwei Figuren zum Kämpfen aus und nutze das Cosmic Swap-Kampfsystem, um blitzschnell zwischen den Charakteren zu wechseln, während du einzigartige Kombos entdeckst und mächtige Spezialangriffe ausführst.

Lokaler und Online-Koop für 4 Spieler: Stelle dich allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden im Drop-in-Koop den gefährlichsten Gegnern des MARVEL-Universums. Die adaptive Schwierigkeit passt dabei die Herausforderung der Kämpfe an die Gruppengröße an.

Heimtückische Schurken: Kämpfe dich durch Annihilus‘ hinterhältige Verbündete, darunter Thanos, M.O.D.O.K. und Taskmaster, während du versuchst, seinen beispiellosen Angriff auf die Galaxis zu vereiteln, der alles Leben, wie wir es kennen, bedroht.

Galaktische Upgrades: Schalte Powerups und Belohnungen frei und experimentiere mit verschiedenen Duos aus dem Team, um deine Lieblingskämpfer noch stärker zu machen

Kampagnen- und Arcade-Modus: Tauche in die Welt von MARVEL ein und erlebe im Kampagnenmodus von MARVEL Cosmic Invasion ein spannendes Abenteuer für Spieler jeden Alters und Könnens, bevor du dich im Arcade-Modus mit freischaltbaren Modifikatoren einer noch größeren Herausforderung stellst.

Ikonische MARVEL-Hommagen: Erlebe eine fantastische Reihe an Hommagen an klassischer MARVEL-Handlungsstränge und Charaktere, während du dich durch die Straßen beliebter MARVEL-Schauplätze schlägst, von New York City über Wakanda bis hin zu den Tiefen der Negative Zone.

Meisterhafte Pixel-Art: Die unverwechselbare, beeindruckende Pixelgrafik von Tribute Games greift klassische MARVEL-Designs auf, während üppige Animationen einen frischen neuen Blick auf die Ästhetik der Arcade-Ära bieten.

Ein großartiger Original-Soundtrack: Tee Lopes (TMNT: Shredder's Revenge) sorgt mit einem Soundtrack voller mitreißender Energie für den richtigen Kick, der einem das Gefühl gibt, man könne es mit sämtlichen finsteren Mächten einer ganzen Galaxie aufnehmen.

Nachdem das Spiel mit dem gefeierten, millionenfach verkauften Hit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge die Messlatte für Arcade-inspirierte Beat ’em ups hoch gelegt hat, modernisieren Dotemu und Tribute Games nun diesen zeitlosen Prügelspiel-Spaß mit aufregenden Tag-Team-Kämpfen und feiert das kultigste Comicbuch-Universum in MARVEL Cosmic Invasion.

Der meisterhafte Pixel-Art-Stil verkörpert den Geist der klassischen MARVEL-Charakterdesigns perfekt, und diese aufregende Action sieht auch in der heimischen Arcade-Vitrine gut aus.