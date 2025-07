MARVEL Cosmic Invasion: Neue Charaktere und Stimmenbesetzung enthüllt

Publisher Dotemu und Tribute Games haben Fans auf der San Diego Comic-Con mit der Enthüllung des neuesten Duos von MARVEL Cosmic Invasion begeistert. Das Beat ’em up im Arcade-Stil mit einer Auswahl an Charakteren aus MARVELs goldenen Ära erscheint 2025 auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und Xbox.

Wie im Panel „MARVEL Cosmic Invasion Deep Dive: A Nostalgia Driven Approach to Your Favorite Characters“ enthüllt wurde, feierten zwei Neuzugänge ihr Debüt in einem Trailer mit eindrucksvoller comic-inspirierter Animation. Gezeigt wurden dabei erstmals beide Kämpfer in Action:

Silver Surfer ist ein humanoider Außerirdischer mit metallischer Haut, bekannt aus der „Fantastic Four“-Reihe. Der Surfer ist mit kosmischer Kraft ausgestattet und kann jeden Gegner außer Gefecht setzen. Er gleitet mühelos durch die Lüfte oder dicht über dem Boden, sodass insektoide Eindringlinge dem ehemaligen Herold von Galactus nicht entkommen können.

Beta Ray Bill, ein Fanliebling, der vom mächtigen Thor als bewährter Verbündeter anerkannt ist und seinen eigenen vernichtenden Hammer namens Stormbreaker schwingt. Halb Cyborg, halb Korbinit, kann Bills Kraft jedes Insektenbataillon vernichten, das sich ihm in den Weg stellt.

Im Sinne der Tag-Team-Kämpfe von MARVEL Cosmic Invasion enthüllte Tribute Games eine zweite Überraschung auf der Bühne: MARVEL Cosmic Invasion wird Sprachausgaben für seine spielbaren Charaktere sowie für die wichtigsten Figuren innerhalb seiner Galaxie umfassenden Erzählung bieten.

Brian Bloom, Trevor Devall und Elysia Rotaru nahmen nach der Ankündigung als besondere Gäste an der Podiumsdiskussion teil.

MARVEL Cosmic Invasion mit den Stimmen von:

Brian Bloom (Captain America, Silver Surfer)

Steve Blum (Venom, Beta Ray Bill)

Trevor Devall (Rocket Raccoon)

Cal Dodd (Wolverine)

Josh Keaton (Spider-Man)

Matt Mercer (Nova, Annihilus)

Aileen Mythen (Phyla-Vell)

Elysia Rotaru (She-Hulk)

Alison Sealy Smith (Storm)

… und viele mehr!