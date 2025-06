MARVEL Cosmic Invasion: Neue spielbare Charaktere vorgestellt

Dotemu (bekannt durch Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) und Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Panzer Paladin) haben zwei neue spielbare Superhelden für MARVEL Cosmic Invasion angekündigt – ein Arcade-inspiriertes Beat ’em up, das auf eine Vielzahl ikonischer Charaktere aus Marvels goldenen Comic-Epochen zurückgreift.

She-Hulk und Rocket Raccoon haben sich in einem brandneuen Trailer zum Summer Game Fest-Showcase eingefunden und zeigen, wie sie kosmische Bedrohungen ausschalten – noch vor dem offiziellen Release des Spiels im Jahr 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 sowie Xbox.

Mit detailverliebten, handgezeichneten Grafiken, die sich stilistisch an die Marvel-Comics der 90er-Jahre anlehnen, bringt MARVEL Cosmic Invasion klassische Superhelden in ein modernes Beat-’em-Up-Erlebnis. She-Hulk setzt dabei auf rohe Gamma-Kraft und schleudert ihre Gegner mit Wucht durch die Level, während Rocket Raccoon, das chaotischste Mitglied der Guardians of the Galaxy, mit seinem Arsenal an Feuerwaffen und Vorliebe für Granaten für explosive Action sorgt.

In dem offiziellen Trailer erlebt ihr, wie das Duo gegen legendäre Schurken kämpft, darunter Sentinels, Erzfeinde der X-Men, sowie Thanos und der geflügelte Mutant Sauron:

In MARVEL Cosmic Invasion startet der unsterbliche Bösewicht Annihilus einen Angriff auf die gesamte Galaxie. Ihr begleitet ein Team aus irdischen und kosmischen Superhelden, die sich gegen seine zerstörerische Invasion stellen müssen – vom Großstadtdschungel in New York City bis hin zur bizarren Negative Zone.

Ihr wählt euer eigenes Zwei-Charakter-Team und wechselt im Kampf dynamisch zwischen beiden Helden über das innovative Cosmic Swap-System. Dieses erlaubt es euch, verschiedene Fähigkeiten und Spezialangriffe zu kombinieren und so mächtige Team-Kombos zu entfesseln. Dabei sammelt ihr Powerups, Belohnungen und experimentiert mit unterschiedlichen Duos – stets mit dem Ziel, den größten Schaden gegen eure Feinde zu verursachen.

Das Spiel bietet zahlreiche barrierefreie Funktionen und richtet sich an die ganze Familie. Es unterstützt lokalen und Online-Koop für bis zu vier Spieler, inklusive Crossplay und Drop-in/Drop-out-Funktion.

Neben She-Hulk und Rocket Raccoon gehören auch Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom und Nova zum spielbaren Ensemble. Insgesamt erwarten euch 15 Charaktere aus verschiedensten Marvel-Universen und Storylines – weitere Enthüllungen sollen folgen.

Nach dem großen Erfolg von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge setzen Dotemu und Tribute Games mit MARVEL Cosmic Invasion erneut Maßstäbe im Genre. Mit frischen Tag-Team-Kämpfen und meisterhaftem Pixel-Art-Stil, der den Charme klassischer MARVEL-Comics einfängt, wird das Spiel zur Hommage an eines der beliebtesten Comic-Universen überhaupt.