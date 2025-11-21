MARVEL Cosmic Invasion: Physische Ausgaben enthüllt

Dotemu kündigt physische Ausgaben für MARVEL Cosmic Invasion an – Vorbestellungen für den mit Spannung erwarteten Brawler ab sofort möglich

MARVEL Cosmic Invasion, ein Beat ‘em up im Arcade-Stil, das die goldene Ära klassischer Geschichten und Unterhaltung von MARVEL feiert, erhält eine physische Ausgabe in einer Standard- und Deluxe-Edition für Nintendo Switch and Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox.

Publisher Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) und Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) haben bekannt gegeben, das die physischen Editionen des Spiels am 13. März 2026 erscheinen werden – nachdem MARVEL Cosmic Invasion am 1. Dezember 2025 digital für PC und Konsolen veröffentlicht wird.

Bestelle MARVEL Cosmic Invasion jetzt bei deinem bevorzugten Händler vor (weltweit erhältlich, ausgenommen Asien).

Deluxe Edition von MARVEL Cosmic Invasion enthält:

Eine physische Ausgabe von MARVEL Cosmic Invasion und eine spezielle Deluxe Edition Box

Eine hochwertige SteelBook-Hülle mit einer beeindruckenden, handgezeichneten Illustration der spielbaren Charaktere und dem furchterregenden Bösewicht, der im Mittelpunkt von MARVEL Cosmic Invasion steht: Annihilus.

Ein Poster [543 x 338mm/21.38″ x 13.31″], das die Hauptbesetzung von MARVEL Cosmic Invasion feiert

15 exklusive Kunstkarten [135 x 170mm/5.32″ x 6.69], die jeweils einen der Charaktere aus MARVEL Cosmic Invasion und eine Momentaufnahme ihrer unglaublichen Kräfte mit holografischen Effekten zeigen.

Sticker-Bögen der mit allen 15 spielbaren Charakteren des Spiels, die es den Helden von MARVEL Cosmic Invasion ermöglichen, von jedem Aussichtspunkt aus, an dem sie angebracht werden, nach Annihilus Ausschau zu halten.

MARVEL Cosmic Invasion – Preise der physischen Ausgabe

Standard Edition

€39.99 für PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch

€49.99 für Nintendo Switch 2 (vollständige Modul-Version)

Deluxe Edition

€59.99 für PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch

€69.99 für Nintendo Switch 2 (Vollständige Modul-Version)