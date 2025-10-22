MARVEL Cosmic Invasion: Release-Trailer verrät Veröffentlichung im Dezember

Die X-Men, Iron Man und weitere Superhelden kämpfen in MARVEL Cosmic Invasion gegen die Invasoren im neuesten Marvel-Abenteuer!

MARVEL Cosmic Invasion erscheint am 1. Dezember auf Xbox und entführt Spielerinnen und Spieler in epische Kämpfe zwischen den Sternen.

Das Spiel versammelt ein beeindruckendes Heldenaufgebot, darunter Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Venom, Rocket Raccoon und viele weitere ikonische Figuren des Marvel-Universums.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der ehemaligen Marvel Girl, die als Phoenix mit gewaltigen telekinetischen Kräften gegen die außerirdischen Invasoren vorgeht, sowie dem Invincible Iron Man, der mit seinen Repulsor-Blasts und dem Iron Cannon für zusätzliche Feuerkraft sorgt.

Gemeinsam stellen die Helden sich der Bedrohung durch die Insektoiden, wobei die Kräfte des Phoenix-Flames und Tonys technologische Überlegenheit die entscheidenden Vorteile im Kampf darstellen.