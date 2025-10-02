MARVEL Cosmic Invasion: Trailer zum Beat‘em up im Arcade-Stil

MARVEL Cosmic Invasion, ein Beat‘em up im Arcade-Stil, das die goldene Ära klassischer Geschichten und Unterhaltung von MARVEL feiert, hat heute einen brandneuen Trailer veröffentlicht.

Dieser kündigt die neue Demo an, die ab sofort auf Steam verfügbar ist, bevor die vollständige Version später in diesem Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und Xbox erscheint.

In MARVEL Cosmic Invasion startet der unsterbliche Superschurke Annihilus einen beispiellosen Angriff auf die gesamte Galaxie, der alles Leben, wie ihr es kennt, bedroht.

Sowohl irdische als auch kosmische Superhelden müssen sich in einem sternenübergreifenden Abenteuer gegen die tödliche Vernichtungswelle verbünden. Kämpft euch von den Straßen von New York City bis in die Tiefen der Negative Zone, um Annihilus’ Schwur zu vereiteln, den Tod über den Kosmos zu bringen.

Wählt euer eigenes Team aus zwei Charakteren und wechselt mitten im Kampf mit dem innovativen Cosmic Swap-System zwischen ihnen hin und her.

Nutzt die unterschiedlichen Superkräfte und Spezialangriffe für einzigartige Team-ups und sorgt für verheerenden Schaden!

Schaltet stellare Power-ups und Belohnungen frei, während ihr mit verschiedenen Duos experimentiert und euch durch eine fantastische Sammlung von Schauplätzen und Gegnern aus dem MARVEL-Universum kämpft.

Die Action von MARVEL Cosmic Invasion bietet zahlreiche barrierefreie Features, die es der ganzen Familie ermöglichen, zu Superhelden (oder Schurken) zu werden, und unterstützt lokalen sowie Online-Koop mit bis zu vier Spielern (Drop-in/Drop-out) samt Crossplay.

Nachdem Dotemu und Tribute Games mit dem gefeierten Millionen-Hit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge die Messlatte für Arcade-inspirierte Beat ’em Ups hoch gelegt haben, modernisieren sie nun diesen zeitlosen Prügelspiel-Spaß mit aufregenden Tag-Team-Kämpfen und feiern das kultigste Comic-Buch-Universum in MARVEL Cosmic Invasion.

Der meisterhafte Pixel-Art-Stil verkörpert den Geist der klassischen MARVEL-Charakterdesigns perfekt – und diese Action sieht auch in eurer heimischen Arcade-Vitrine verdammt gut aus.