MARVEL Cosmic Invasion: Traumbesetzung von Superhelden

Herausgeber Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) und Entwickler Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Panzer Paladin, Mercenary Kings) kündigten heute MARVEL Cosmic Invasion an, ein Beat ‚em up im Arcade-Stil mit einer unglaublichen Auswahl an Charakteren aus Marvels goldenen Epochen für PC und Konsolen.

Dotemu eröffnete mit spektakulären handgezeichneten Animationen, die eine visuelle Hommage an die farbenfrohen MARVEL-Comics aus den 90er Jahren sind, und enthüllte die ersten spielbaren Charaktere aus der Reihe: Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom und Nova.

Der Trailer weiter unten gibt einen kleinen Einblick in das Gameplay und zeigt, wie sich diese Legenden in klassisch inspirierten Side-Scrolling-Kämpfen gegen bedrohliche Feinde behaupten.

In MARVEL Cosmic Invasion startet der unsterbliche Superschurke Annihilus einen beispiellosen Angriff auf die gesamte Galaxie, der alles Leben, so wie wir es kennen, bedroht. Sowohl irdische als auch kosmische Kämpfer müssen sich nun in einem sternenübergreifenden Abenteuer gegen die tödliche Annihilation Wave verbünden.

Kämpft euch durch die Straßen von New York City bis in die Tiefen der Negative Zone, um Annihilus‘ Schwur den Tod über den Kosmos zu bringen, zu verhindern.

Wählt und steuert euer eigenes Team aus zwei Charakteren, während ihr mitten im Kampf mit dem innovativen Cosmic Swap-System zwischen ihnen wechselt.

Nutzt die unterschiedlichen Superkräfte und Spezialangriffe für einzigartige Team-ups und sorgt für verheerenden Schaden! Schaltet stellare Power-ups und Rewards frei, während ihr mit verschiedenen Duos experimentiert und euch durch eine fantastische Sammlung von Schauplätzen und Gegnern aus dem MARVEL-Universum kämpft.

Die MARVEL Cosmic Invasion-Action umfasst eine Reihe von barrierefreien Features, die es eurer ganzen Familie ermöglichen, zu Superhelden (oder Schurken) zu werden, und unterstützt den lokalen und Online-Koop mit vier Spielern (Drop-in/Drop-out) mit Crossplay.

„MARVEL Cosmic Invasion zelebriert ein Universum, das unser Team seit seiner Kindheit in seinen Bann gezogen hat, und die große Ehre, mit dieser unglaublichen Reihe betraut zu werden, bedeutet auch den Beginn einer neuen Ära für Dotemus Arbeit mit den besten Entertainment-Franchises der Welt“, so Cyrille Imbert, CEO von Dotemu. „MARVEL Cosmic Invasion ist wahrlich ein Lebenswerk, und nachdem wir bei der Entwicklung von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, die unerschütterliche Verbundenheit von Tribute Games zu den Fans und die Leidenschaft für die geliebten Charaktere hautnah miterleben durften, wussten wir, dass eine Zusammenarbeit für die Entwicklung eines neuen MARVEL-Actionspiels im Arcade-Stil die einzig richtige Entscheidung ist.” Der CEO und Mitbegründer von Tribute Games, Jean-François Major, fügt hinzu: „Ich bin sicher, dass ich für das gesamte Team von Tribute Games spreche, wenn ich sage, dass wir uns zutiefst geehrt fühlen, an MARVEL Cosmic Invasion zu arbeiten. Mit diesem Projekt ehren wir nicht nur die kultigen MARVEL-Charaktere, sondern auch die klassischen Arcade-Spiele, die unsere Liebe zum Gaming geprägt haben. Wir begegnen dieser geschätzten Lizenz mit größtem Respekt und lassen jedem Pixel die Sorgfalt und Leidenschaft zukommen, die es verdient. Wir haben uns wieder einmal vorgenommen, das Genre zu modernisieren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Klassiker zu respektieren, die sie so groß gemacht haben. Wir hätten uns keine besseren Partner bei MARVEL und Dotemu wünschen können, die unsere Passion verstehen und teilen. Sie bestärken uns in unserem Traum von diesem Projekt.“ Haluk Mentes, Leiter von MARVEL Games, kommentiert: „Wir bei MARVEL Games fühlen uns privilegiert, dass wir Spiele machen können, die wir selbst spielen wollen. Da unser gesamtes Team Fans der Arbeit von Tribute und Dotemu sind, war es für uns klar, dass wir uns mit Tribute und Dotemu zusammentun, um den Spielern das ultimative MARVEL Beat’em Up, MARVEL Cosmic Invasion, zu präsentieren – wir können es kaum erwarten, dass die Spieler loslegen!“

Nachdem das Spiel mit dem gefeierten, millionenfach verkauften Hit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ die Messlatte für Arcade-inspirierte Beat’em Ups hoch gelegt hat, modernisieren Dotemu und Tribute Games nun diesen zeitlosen Prügelspiel-Spaß mit aufregenden Tag-Team-Kämpfen und feiert das kultigste Comic-Buch-Universum in MARVEL Cosmic Invasion.

Der meisterhafte Pixel-Art-Stil verkörpert den Geist der klassischen MARVEL-Charakterdesigns perfekt, und diese aufregende Action sieht auch in der heimischen Arcade-Vitrine gut aus.

Die Enthüllung begeisterte die Fans im Rahmen der heutigen Nintendo Direct-Präsentation. Gehört zu den ersten, die einen Blick auf dieses unglaubliche Spiel werfen, das noch in diesem Jahr erscheint, und schau dir den Ankündigungs-Trailer an: