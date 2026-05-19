MARVEL Cosmic Invasion: Überrascht mit neuen DLC-Charakteren und 1,5 Millionen Spielern

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Image: DotEmu / MARVEL Cosmic Invasion

Neue DLCs bringen The Thing und Cyclops in MARVEL Cosmic Invasion.

MARVEL Cosmic Invasion erhält neue Premium-DLCs, während der Arcade-Brawler bereits über 1,5 Millionen Spieler weltweit erreicht hat.

Der von Dotemu und Tribute Games entwickelte Titel setzt seinen Erfolg damit konsequent fort und erweitert das spielbare Roster um zwei bekannte Marvel-Charaktere.

Mit dem ersten DLC, der ab sofort verfügbar ist, stoßen The Thing und Cyclops zum Spiel hinzu. The Thing setzt dabei auf rohe Nahkampfkraft und hohe Widerstandsfähigkeit, während Cyclops seine ikonischen Optikstrahlen gezielt aus der Distanz einsetzt und auch Luftangriffe effektiv kontern kann.

Der zweite DLC ist für Herbst 2026 geplant und soll einen komplett neuen Spielmodus sowie weitere spielbare Charaktere einführen. Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Parallel dazu bestätigt der aktuelle Erfolg des Spiels weiterhin die starke Resonanz der Community. Auf Steam wird der Titel aktuell mit „Sehr positiv“ bewertet und hält eine Zustimmungsrate von rund 88 Prozent.

MARVEL Cosmic Invasion setzt damit seine Ausrichtung als moderner Arcade-Brawler fort, der klassische Marvel-Action mit zeitgemäßer Koop-Mechanik verbindet.

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4 Kommentare Added

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  3. HungryVideoGameNerd 165255 XP First Star Gold | 19.05.2026 - 13:26 Uhr

    Ach ja stimmt das hab ich ja auch noch unfertig auf der platte. Aufgrund der game breaking Bugs hab ich es vorerst bei Seite gelegt zum Release… Muss ich such mal wieder rein schauen. Jetzt mit Scott natürlich noch cooler.

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  4. Katanameister 430100 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.05.2026 - 13:46 Uhr

    Fand es auch gut gelungen, nur viel Geld würde ich jetzt nicht ausgeben wollen für das Spiel.

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