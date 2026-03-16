Marvel MaXimum Collection: Erscheint am 27. März digital

Die MARVEL MaXimum Collection startet digital und physisch mit Bonusinhalten für Fans der Superhelden.

Die MARVEL MaXimum Collection erscheint am 27. März 2026 erstmals als Digital Download. Spieler können sich auf PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC via Steam freuen.

Für Fans von physischen Versionen startet am gleichen Tag die Vorbestellung der Standard Edition, die bis zum 24. Mai 2026 läuft. Wer sich ein Exemplar sichern möchte, sollte daher rechtzeitig zuschlagen.

Die Standard Edition enthält einige Sammler-Boni, darunter ein Foil Cover Sheet, ein Handbuch und ein Sprites Sticker Sheet. So bekommen Sammler und neue Spieler gleichermaßen ein attraktives Paket, das Nostalgie und neue Spielerfahrung verbindet.

Hier könnt ihr den Ankündigungs-Trailer ansehen: