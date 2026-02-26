Marvel MaXimum Collection: Retro‑Sammlung bringt sechs Klassiker zurück

Mit der Marvel MaXimum Collection kehren Arcade‑ und Konsolenhits von Marvel, inklusive aller Versionen, moderner Komfortfunktionen und digitalem Archiv.

Limited Run Games hat die Marvel MaXimum Collection angekündigt, eine umfangreiche Zusammenstellung klassischer Marvel‑Videospiele aus der Arcade‑, 8‑Bit‑ und 16‑Bit‑Ära.

Die Sammlung entsteht in Zusammenarbeit mit Marvel Games und Konami und erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam).

Die Kollektion vereint sechs ikonische Titel, die für viele Spieler den Einstieg in Marvel‑Games markierten. Besonders bemerkenswert: Die Sammlung enthält alle wichtigen Konsolen‑ und Arcade‑Versionen, nicht nur eine einzelne Fassung pro Spiel.

Damit richtet sie sich sowohl an Retro‑Fans als auch an Sammler, die Marvels frühe Gaming‑Historie vollständig erleben wollen.

Die enthaltenen Spiele

X‑Men: The Arcade Game (Arcade) Der legendäre Multiplayer‑Beat‑’em‑up‑Klassiker kehrt zurück – inklusive Online‑Co‑op für bis zu sechs Spieler.

Captain America and The Avengers (Arcade, Genesis/Mega Drive, NES) Enthält sowohl die Arcade‑Version als auch die eigenständigen Konsoleninterpretationen.

Spider‑Man/Venom: Maximum Carnage (SNES, Genesis/Mega Drive) Das kultige Brawler‑Abenteuer zum Comic‑Crossover – mit beiden 16‑Bit‑Varianten.

Venom/Spider‑Man: Separation Anxiety (SNES, Genesis/Mega Drive) Der Koop‑Nachfolger mit Fokus auf Symbionten‑Action.

Spider‑Man/X‑Men: Arcade's Revenge (SNES, Genesis/Mega Drive, Game Boy, Game Gear) Enthält auch die Handheld‑Versionen – ein Blick in Marvels frühe Mobile‑Gaming‑Geschichte.

Silver Surfer (NES) Berüchtigt schwerer Shooter mit legendärem 8‑Bit‑Soundtrack.

Moderne Features für Retro‑Fans

Die Marvel MaXimum Collection ergänzt die Klassiker um zahlreiche Komfortfunktionen:

Digitales Archiv mit hochauflösenden Scans von Boxart, Anleitungen und Werbematerial

mit hochauflösenden Scans von Boxart, Anleitungen und Werbematerial Musikplayer für alle Soundtracks und Versionen

für alle Soundtracks und Versionen Rewind‑Funktion & Save States für schwer zugängliche Klassiker wie Silver Surfer

für schwer zugängliche Klassiker wie Silver Surfer Display‑Optionen wie CRT‑ und Scanline‑Filter oder moderne Pixel‑Darstellung

Damit verbindet die Sammlung historische Authentizität mit modernen Qualitäts‑Features.