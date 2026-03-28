Marvel MaXimum Collection: Retro Sammlung mit legendären Klassikern jetzt verfügbar

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Marvel Maximum Collection bringt sechs Arcade und Konsolen Klassiker erstmals gebündelt auf moderne Plattformen.

Ein Stück Videospielgeschichte kehrt in neuem Glanz zurück: Mit der Veröffentlichung der MARVEL MaXimum Collection bündeln sich gleich mehrere Klassiker aus der goldenen Ära des Gamings in einer umfangreichen Sammlung, die sowohl Nostalgie als auch moderne Features vereint.

Entwickelt in Zusammenarbeit von Limited Run Games, Marvel Games und Konami, ist die Sammlung ab sofort für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch verfügbar. Insgesamt vereint das Paket sechs ikonische Titel aus Arcade-, 8-Bit- und 16-Bit-Zeiten, die einst eine ganze Generation geprägt haben.

Mit dabei sind unter anderem der Arcade-Klassiker X-Men: The Arcade Game mit Online-Koop für bis zu sechs Spieler sowie das Beat ’em up Captain America and the Avengers in mehreren Versionen. Auch bekannte Actiontitel wie Spider-Man Maximum Carnage und Venom Separation Anxiety sind enthalten und bieten unterschiedliche Varianten je nach Plattform.

Ein besonderes Highlight stellt Silver Surfer dar, das für seinen hohen Schwierigkeitsgrad und seinen ikonischen Soundtrack bekannt ist. Ergänzt wird das Line-up durch Spider-Man X-Men Arcade’s Revenge, das zusätzlich in mehreren Versionen enthalten ist und damit einen breiten Einblick in die Entwicklung klassischer Marvel-Spiele bietet.

Neben den Spielen selbst bietet die Sammlung zahlreiche Komfortfunktionen. Dazu gehören Speicher- und Rewind-Optionen, visuelle Filter zur Anpassung des Bildes sowie ein integrierter Musikplayer. Ein digitales Archiv mit Original-Artworks, Anleitungen und Werbematerial rundet das Paket ab und ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der damaligen Veröffentlichungen.

Die MARVEL MaXimum Collection ist ab sofort digital erhältlich, während physische Editionen noch bis zum 24. Mai 2026 vorbestellt werden können. Der Versand soll im Laufe des Jahres erfolgen und bringt damit ein umfangreiches Stück Gaming-Geschichte zurück in die Gegenwart.

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12 Kommentare Added

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    • Ash2X 325460 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.03.2026 - 12:58 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Das habe ich mir auch gerade gedacht 🤣
      Die meisten Spiele der Collection sind halt schlichtweg nicht gut, die guten X-Men Spiele fehlen quasi alle.

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        • Ash2X 325460 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.03.2026 - 18:17 Uhr
          Antwort auf GERxJOHNNY

          Ich meine… Selbst als ich noch jung war (…) hab ich gepeilt dass Spiderman/Xmen Arcades Revenge Murks ist 😄
          Die Musik und der Sound des Wolverine Levels ist immerhin bis heute legendär… Als eines der schlimmsten aller Zeiten 😅

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      • RumRoGERs 134625 XP Elite-at-Arms Silber | 28.03.2026 - 15:23 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        hab ich mir auch gedacht lol eh^^
        Die Collection fühlt sich an, wie wenn eine Band später ein Album mit den „Lost Tracks“ rausbringt und man beim hören sofort merkt, wieso die Tracks „verloren“ gegangen sind. xD

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    • Eisbaer2405 54015 XP Nachwuchsadmin 6+ | 28.03.2026 - 16:24 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ist auch nicht so super, dass sind alles Klone von Double Dragon, R-Type, Castlevania oder Turtles. Einzig die Figuren wurden ersetzt. Lieber die Double Dragon Teile für die Capcom Retro Sammlung holen

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  2. Bratenbengel 27735 XP Nasenbohrer Level 4 | 28.03.2026 - 13:10 Uhr

    Im Sale.
    Aber endlich mal die guten alten Sache von der Schrottpresse Marvel (vor allem die ganze Hollywood 🤮).

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