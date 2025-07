Marvel Rivals: Alle Details zu Season 3: The Abyss Awakens

Lest alle Details zu Season 3: The Abyss Awakens für Marvel Rivals, die nächste Woche beginnt.

Marvel Games und NetEase Games haben alle Details zu Season 3: The Abyss Awakens für Marvel Rivals bekannt gegeben. Die dritte Season des Spiels beginnt am 11. Juli und führt Phoenix als spielbaren Helden sowie eine neue Karte, Klyntar: Celestial Husk, ein.

In Season 3 werden außerdem neue Funktionen, Sonderveranstaltungen und Team-Ups eingeführt. Künftig wird Marvel Rivals alle zwei Monate eine neue Season starten.

Alle Details und Features dazu findet ihr nachfolgend und in der neuesten Folge von Dev Vision.

Auf dieser Mosaik-Zeitleiste (Raum) haben sich Phoenix und Jean Grey vollständig akzeptiert und reisen durch das Universum, während sie den Bewohnern der Galaxie helfen. Als jedoch die Zeitstrom-Verschränkung stattfand, spürte Phoenix, wie eine schreckliche Dunkelheit am Rande des bekannten Universums erwachte.

Phoenix spürte, dass diese Dunkelheit bereits viele Götter korrumpiert hatte, und selbst sie, die so weit entfernt war, verspürte einen stechenden Schmerz in ihrem Geist. Um sie in ihrem Schlummer zu vernichten, beschlossen Phoenix und Jean, sich in den Abgrund zu wagen, in dem diese Dunkelheit herrschte, und mit ihren Flammen die Wurzel des Problems dieses Universums vollständig zu verbrennen.

Der Phönix (Duellant) – Jean Grey, Gründungsmitglied der X-Men, verfügte bereits vor ihrer Vereinigung mit der unbändigen Phönix-Kraft, der Verkörperung des Lebens und der psionischen Energie im gesamten Universum, über immense psychische Kräfte.

Nun, da sie mit dieser uralten kosmischen Kraft vereint ist, durchqueren Jean und der Phönix gemeinsam den Weltraum und leuchten hell wie ein Funke der Schöpfung und ein Inferno der Zerstörung!

Knull hat mehrere Celestials getötet. Der abgetrennte Kopf des ersten Celestials, den er enthauptete, driftete über Äonen hinweg vom Planeten Klyntar weg und verwandelte sich in Knowhere. Der Körper blieb unterdessen in der Umlaufbahn über Klyntar und wurde langsam von Knulls innerer Kraft und den äußeren Kräften des Kosmos zerfressen. Die Überreste des Celestials fielen vom Himmel un

Für Season 3 fügt Marvel Rivals neue Funktionen, einen Battle Pass, System-Updates und vier neue Team-Ups hinzu. Das Missionssystem des Spiels wird komplett überarbeitet und das Zubehörsystem erhält eine neue Ebene der Anpassung.

In der zweiten Hälfte der dritten Season wird ein brandneuer Wettbewerbsmodus veröffentlicht und Blade wird zum Kader hinzukommen! Ab der dritten Season können verifizierte Studenten außerdem Kostüm-Testversionen nutzen.

Nach Abschluss der Verifizierung erhalten Studenten Zugang zu 10 Kostümen und MVPs. Diese Kostüme wechseln jede Saison. Das Marvel Rivals-Team führt derzeit eine E-Mail-Verifizierung für Studenten in den USA, Großbritannien und weiteren Ländern ein, weitere Regionen sollen folgen.