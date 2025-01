Marvel Rivals: Alle sechs Wochen ein neuer Charakter

Autor:, in / Marvel Rivals

In der frisch gestarteten ersten Season des Live-Service-Hits Marvels Rivals erhalten Spieler über den Zeitraum von drei Monaten Zugriff auf drei neue Karten, einen neuen Spielmodus, besondere Events und neue spielbare Charaktere.

Letztere umfassen in der ersten Hälfte der Season Invisible Woman und Mister Fantastic, während mit Human Torch und The Thing die restlichen Mitglieder der Fantastic Four während der zweiten Hälfte zum Roster stoßen.

Ein Konzept, das man auch zukünftig für Marvel Rivals beibehalten wird, wie Game Director Guangyun Chen im Gespräch mit Metro erklärt:

„In jeder Saison werden wir neue saisonale Geschichten, neue Karten und neue Helden einführen.“ „Wir werden jede Saison in zwei Hälften unterteilen. Die Länge einer Saison beträgt drei Monate. Und für jede Saisonhälfte werden wir einen neuen Helden einführen.“ „Wir wollen das Spielerlebnis weiter verbessern und die Begeisterung in unserer Community aufrechterhalten.“ „Unsere Auswahl der Helden richtet sich nach dem allgemeinen Spielerlebnis oder dem Thema, das wir für jede Saison schaffen wollen. Es wird sich also um die Saison drehen und im Moment, nach der Veröffentlichung, haben wir acht Vanguards und sieben Strategen zum Start.“ „Das Team glaubt, dass dies den Spielern eine solide Abwechslung für taktische Matchups oder Teamzusammenstellungen bietet. Die Tatsache, dass wir jetzt mehr Duelists haben, wird das Duelist-Eerlebnis definitiv verbessern und den Spielern die Möglichkeit geben, ein wenig tiefer in diesen Aspekt einzutauchen.“ „Zu guter Letzt ein großes Lob an unsere Community, denn wir haben eine Menge Feedback erhalten, das wir bei der Einführung neuer Helden, beginnend mit der ersten Saison, berücksichtigen werden, und wir möchten sicherstellen, dass sich jeder gehört und begeistert fühlt.“