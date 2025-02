Marvel Rivals: Blade als neuer Charakter angedeutet

Autor:, in / Marvel Rivals

Marvel Rivals stellt euch Empire Of Eternal Night: Central Park. Außerdem könnte schon bald Blade mitmischen!

In Marvel Rivals wurde mit dem Season 1.5 Update am 21. Februar 2025 die neue Karte Empire of Eternal Night: Central Park eingeführt.

In dieser Convergence-Karte hat Dracula mithilfe von Doctor Doom den Mond manipuliert, um New York City in ewige Nacht zu hüllen. Sein Schloss befindet sich nun im Central Park, und die Spieler müssen sich durch die Dunkelheit kämpfen, um Draculas Rituale zu stoppen und den gefangenen Ratatoskr, einen asgardischen Eichhörnchengott, zu befreien.

Die Karte bietet eine düstere, gotische Atmosphäre mit vertikalen Herausforderungen, darunter Draculas Schloss und Squirrel Girls Baumhaus. Zudem gibt es Hinweise auf den bevorstehenden Charakter Blade, was durch einen Teaser im Trailer angedeutet wird.