Marvel Rivals: Captain America erhält auffälligen „Seaside Sentinel“-Skin im Sommer-Event

Im Rahmen des aktuellen Sommer-Events von Marvel Rivals erhält Captain America einen neuen kosmetischen Skin, der durch eine besonders auffällige und stilisierte Darstellung hervorsticht.

Der neue Look trägt den Namen „Seaside Sentinel“ und basiert direkt auf dem Marvel Swimsuit Special aus dem Jahr 1992. Die Comic-Vorlage war eine humorvolle Parodie auf klassische Sommer- und Lifestyle-Magazine, in denen Marvel-Charaktere in Strand- und Poolszenen inszeniert wurden.

NetEase greift dieses Konzept nun erneut auf und setzt es im Spiel als moderne Interpretation um. Dabei steht weniger Realismus im Vordergrund, sondern vielmehr eine bewusst überzeichnete und stilisierte Darstellung, die den ursprünglichen Charakter der Vorlage aufgreift und in die visuelle Sprache von Marvel Rivals überträgt.

Der Skin fügt sich in das laufende Sommer-Event ein, das mehrere neue kosmetische Inhalte für verschiedene Helden umfasst. Dabei bleibt das Spiel seiner Linie treu, ikonische Marvel-Charaktere in auffälligen, thematisch gebundenen Designs neu zu interpretieren.

Mit dem „Seaside Sentinel“-Skin verbindet Marvel Rivals klassische Marvel-Comicgeschichte mit dem modernen Live-Service-Ansatz und erweitert das kosmetische Angebot des Spiels um eine weitere stilisierte Variante eines bekannten Helden.