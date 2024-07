Marvel Rivals: Charakterenthüllung mit Venom

Der außerirdische Symbiont, der auf dem Planeten Klyntar beheimatet ist, aber einst mit einem gewissen wütenden Web-Kopf liiert war, fand in dem verärgerten Eddie Brock ein Paar, das zusammen den gewaltigen Venom bildete.

Nach Jahren als hungrige Kraft des Bösen haben die beiden Hälften ihren Weg zu einem einzigartigen, tödlichen Beschützer gefunden, der sich über seine Verwandtschaft hinaus entwickelt, aber nie seine unübertroffene Wildheit aufgibt.

Verloren in der Verflechtung des Zeitstroms, ist Venom nicht in der Lage, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern, und wird in unbekannte Welten gestoßen, während sie sich instinktiv erholen.

Doch in den Weiten des Multiversums regt sich Dunkelheit, denn etwas Uraltes schlängelt sich durch Raum und Zeit in die göttlichen Geister. Jetzt liegt es an Venom, ihre Erinnerungen wiederzuerlangen und den Kampf bis an den Rand des Weltraums zu führen, egal ob in Schwarz oder Blau gekleidet!

Marvel Rivals wird zum Start neben dem PC auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Der erste geschlossene Betatest für Marvel Rivals ist für Ende Juli für alle Plattformen einschließlich PC, PlayStation und Xbox geplant.