Marvel Rivals: Daredevil und neue Features in Season 4.5

Marvel Rivals Season 4.5: Heart of the Dragon startet am 10. Oktober mit Daredevil und brandneuen Features.

Marvel Games und NetEase Games haben alle Details zur Saison 4.5: Heart of the Dragon für Marvel Rivals bekannt gegeben.

Die Fortsetzung der vierten Saison des Spiels beginnt am 10. Oktober und führt Daredevil als spielbaren Helden ein.

Saison 4.5 wird außerdem neue Features, Modi, Sonderveranstaltungen, einen exklusiven Disney+ Perk, zahlreiche Quality-of-Life-Updates und Team-Ups einführen.

Daredevil (Duellant)

Daredevils legendärer Radarsinn macht alles Böse sichtbar; nichts entgeht seinem „Blick“. Im Kampf kann er je nach Situation ein vorrangiges Ziel auswählen, mit seiner Beweglichkeit die Distanz überbrücken und mit seinen Billy Clubs schnelle Angriffe ausführen.

Wenn er auf starke Gegner trifft, zapft Daredevil die Kraft von The Beast an und verstärkt seine Kampfkunst für noch tödlichere Schläge. Bei Aktivierung seiner ultimativen Fähigkeit entfesselt Daredevil The Beast vollständig. Jeder Feind, der es wagt, ihn anzusehen, wird von Angst erfasst und erwartet seine kalte Gerechtigkeit.

Außerdem können Spieler als neuen Disney+ Perk (nicht in DE) ein kostenloses, von Disney+ inspiriertes Daredevil-Kostüm freischalten, das exklusiv für einen begrenzten Zeitraum vom 10. Oktober 2025 bis zum 8. Januar 2026 angeboten wird.

Alle Details und Features zu Saison 4.5 in Marvel Rivals findet ihr unten und in der neuesten Folge von Dev Vision.

In Saison 4.5 wird eine heiß begehrte Funktion eingeführt: plattformübergreifender Fortschritt! Das Entwicklerteam hat dieser Funktion höchste Priorität eingeräumt und wird zur Gewährleistung eines reibungslosen Starts eine kleine Gruppe von Spielern einladen, sie während Saison 4.5 zu testen und Feedback zu geben.

Der plattformübergreifende Fortschritt wird dann in Saison 5.0 offiziell für alle Spieler eingeführt. Rang und Position in der Rangliste bleiben für jede Plattform separat. Wenn Spieler auf PC, PlayStation oder Xbox gegeneinander antreten, werden ihre Karriere-Kampfstatistiken und ihr Rang für jedes Gerät separat erfasst.

Dieses Update bringt auch eine weitere Runde von Anpassungen der Team-Up-Fähigkeiten mit sich, wie z. B. die Entfernung von „Ragnarok Rebirth” (Hela – Thor) und die Entfernung von Namor aus „Gamma Charge” (Hulk – Namor/Black Panther).

Zwei brandneue Team-Up-Fähigkeiten kommen hinzu: Bestial Hunt (Daredevil – The Punisher) und Deep Wrath (Hela – Namor).

Als Nächstes gibt es ein spezielles Halloween-Event und thematische Kostüme, damit die Spieler gemeinsam diese geheimnisvolle und lebhafte Jahreszeit feiern können.

Und schließlich wird in Saison 4.5 auch ein spannender neuer Modus eingeführt, dessen Details auf der Thailand Game Show am 17. Oktober bekannt gegeben werden.

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten können Spieler weiterhin alle aktuellen Informationen aus dem Spiel-Update mit vollständigen Patch Notes und Anpassungen der Heldenbalance erhalten.