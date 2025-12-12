Marvel Rivals: Deadpool mischt in Season 6 mit

NetEase Games nutzt die Bühne der Game Awards, um Marvel-Rivals-Fans mit frischen Informationen zu begeistern.
Im Rahmen der Show wurde mit einem neuen Trailer die kommende Season 6: Night at the Museum angekündigt. Sie startet am 16. Januar 2026 auf allen Plattformen und bringt mit Deadpool einen brandneuen spielbaren Charakter ins Spiel.
Schaut euch die offizielle Ankündigung hier an:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich denke Deadpool ist sicherlich cool zu spielen ist aber sicherlich auch hinter kosten versteckt
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spielen des Charakters Deadpool mit Sicherheit viel Spaß machen wird. Der Charakter muss nur ähnlich angelegt sein, die dieser es in den Games ist. Einzig die Spieleserie lässt mich daran etwas zweifeln.
Ist nichts für mich auch nicht mit Deadpool
Wieder so Multiplayer PvP dann wäre das auch nicht für mich.