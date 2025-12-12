Marvel Rivals: Deadpool mischt in Season 6 mit

Autor: , in News / Marvel Rivals
Image: NetEase Games

Season 6: Night At Museum startet im Januar und führt Deadpool als Charakter ein.

NetEase Games nutzt die Bühne der Game Awards, um Marvel-Rivals-Fans mit frischen Informationen zu begeistern.

Im Rahmen der Show wurde mit einem neuen Trailer die kommende Season 6: Night at the Museum angekündigt. Sie startet am 16. Januar 2026 auf allen Plattformen und bringt mit Deadpool einen brandneuen spielbaren Charakter ins Spiel.

Schaut euch die offizielle Ankündigung hier an:

  1. Santi8210 5500 XP Beginner Level 3 | 12.12.2025 - 18:02 Uhr

    Ich denke Deadpool ist sicherlich cool zu spielen ist aber sicherlich auch hinter kosten versteckt

    0
  2. DerOpaZockt 75220 XP Tastenakrobat Level 3 | 12.12.2025 - 18:04 Uhr

    Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spielen des Charakters Deadpool mit Sicherheit viel Spaß machen wird. Der Charakter muss nur ähnlich angelegt sein, die dieser es in den Games ist. Einzig die Spieleserie lässt mich daran etwas zweifeln.

    0

