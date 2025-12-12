Marvel Rivals: Deadpool mischt in Season 6 mit

Season 6: Night At Museum startet im Januar und führt Deadpool als Charakter ein.

NetEase Games nutzt die Bühne der Game Awards, um Marvel-Rivals-Fans mit frischen Informationen zu begeistern.

Im Rahmen der Show wurde mit einem neuen Trailer die kommende Season 6: Night at the Museum angekündigt. Sie startet am 16. Januar 2026 auf allen Plattformen und bringt mit Deadpool einen brandneuen spielbaren Charakter ins Spiel.

Schaut euch die offizielle Ankündigung hier an: