Marvel Rivals: Der Söldner mit dem großen Maul übernimmt das Spielfeld

Season 6.0 von Marvel Rivals bringt jede Menge Chaosmit sich, wenn Deadpool das Spielfeld übernimmt.

Zum Start von Season 6.0 betritt ein Charakter die Bühne, der selten leise auftritt. Wade Wilson präsentiert sich als komplettes Paket und unterstreicht das mit einer Mischung aus Wortwitz, überzogenen Aktionen und Fähigkeiten, die weit über Showeffekte hinausgehen.

Sein Auftritt im neusten Trailer zu Marvel Rivals kombiniert massiven Schaden, eine robuste Schutzschicht und schnelle Regeneration, was ihn in mehreren Rollen gleichzeitig glänzen lässt.

Deadpool wechselt flexibel zwischen Vanguard, Strategist und Duelist, wodurch er das Gefüge jeder Partie spürbar verändert. Die Mischung aus unberechenbarem Stil und taktischer Vielseitigkeit sorgt dafür, dass er in jeder Situation eine neue Dynamik erzeugt.

Die typische Art, die vierte Wand zu durchbrechen, bleibt auch hier ein fester Bestandteil seines Auftritts und prägt die Atmosphäre der neuen Saison.

Mit dem Start am 16. Januar setzt Season 6.0 auf maximale Energie und einen Charakter, der keine Grenzen akzeptiert.

Deadpool bringt genau die Art von Chaos mit, die Matches aufmischt und das Spielgeschehen nachhaltig prägt.