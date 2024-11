Marvel Rivals: Details zum Charakter Moon Knight

Autor:, in / Marvel Rivals

Auf der D23 Brazil gaben Marvel Games und NetEase Games bekannt, dass Moon Knight zum Launch von Marvel Rivals dazukommen wird.

In dem neuen teambasierten Superhelden-PVP-Shooter können die Spieler ein sich ständig weiterentwickelndes All-Star-Team aus Superhelden und Superschurken zusammenstellen, die mit einzigartigen Kräften auf einer dynamischen Reihe von zerstörbaren Karten aus dem Marvel-Multiversum kämpfen.

Auf der Veranstaltung gab das Team außerdem offiziell Shota Nakama als Musikproduzent und Arrangeur für Marvel Rivals und Masahiro Aoki als Musikkomponist für das Spiel bekannt.

Nakama ist für seine frühere Arbeit an Final Fantasy XV und Made in Abyss bekannt, während Aoki für seine frühere Arbeit an Street Fighter V und Bayonetta 3 bekannt ist.

Während seiner Bühnenpräsentation auf der D23 führte Nakama den Anwesenden auch einige Musikstücke aus Marvel Rivals vor.

Der Söldner Marc Spector erhielt eine zweite Chance im Leben, als er zum Avatar des ägyptischen Mondgottes Khonshu wurde. Als Moon Knight übt er gerechte Rache und befindet sich in einem nicht enden wollenden Kampf sowohl mit den Kriminellen auf den Straßen als auch mit den Stimmen in seinem Kopf.

In Marvel Rivals setzt Moon Knight übernatürliche Kräfte ein, die ihm von Khonshu verliehen wurden, um seine Feinde zu besiegen.

Bei der Gestaltung von Moon Knights Persona im Spiel hat das Entwicklerteam ein Farbschema aus Weiß und Schwarz verwendet, das sich an den reichhaltigen Wandteppichen der altägyptischen Mythologie orientiert, die mit Khonshu in Verbindung gebracht werden.

Außerdem wurde sein Kostüm aus „ägyptischem Fayence“-Material gefertigt, was Moon Knights Erscheinungsbild eine mystische und exotische Anziehungskraft verleiht.

Das Team wich von dem traditionellen, figurbetonten Anzug aus den Comics ab und integrierte technische Komponenten und robuste Rüstungsmotive in das Design der Figur. Dies verstärkt die visuelle Wirkung und passt gleichzeitig zur Ästhetik des Spiels, so dass sich Moon Knights aggressiver Kampfstil nahtlos in das Gameplay einfügt.

Moon Knight kann ein Portal über dem Schlachtfeld herbeirufen, das ihn mit dem Kosmos verbindet und die furchterregenden und rätselhaften Arme von Khonshu herbeiruft, um seine Feinde wehrlos zu machen.

Marvel Rivals erscheint am 6. Dezember mit allen freigeschalteten Helden und ist zum Start und darüber hinaus kostenlos spielbar.