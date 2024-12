Marvel Rivals: Director: Concord-Misserfolg wegen mangelnder Einzigartigkeit

Das Ende letzter Woche veröffentlichte Marvel Rivals kann schon jetzt als riesiger Erfolg bezeichnet werden. In den ersten 72 Stunden nach der Veröffentlichung erreichte das Free-to-Play-Superheldenspiel bereits über zehn Millionen Spieler.

Im Gegensatz zum von SONY am 23. August veröffentlichten und nur zwei Wochen später wieder eingestellten Concord, kann sich Marvel Rivals somit gegenüber den Platzhirschen rund um Overwatch 2 und Co. behaupten.

Marvel Rivals Director Thaddeus Sasser ist der Meinung, Concord habe schlicht keine Einzigartigkeit geboten, die Genre-Fans dazu bewogen hätte, ihre angestammten Spiele zu verlassen, in die sie möglicherweise schon einiges an Geld für Skins und andere Kosmetika investiert haben.

Wie Sasser im Gespräch mit VideoGamer erklärt, sei es aber immer schwer im Voraus zu sagen, ob ein Spiel ein Erfolg werden wird oder nicht:

Der Trick bestehe darin, Spielern einen Grund zu geben, das Spiel auszuprobieren, so Sasser. Dank der zahlreichen beliebten Marvel-Superhelden habe Marvel Rivals in dieser Hinsicht einen großen Vorteil inne:

„Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das Konzept hörte, dachte ich: ‚Oh mein Gott, ich will in einem Spiel Storm sein‘, ‚Ich will in einem Spiel Doctor Strange sein‘. Ich möchte diese Helden in einem Spiel sein. Das klingt fantastisch.“

„Und natürlich habe ich sofort an all die coolen Möglichkeiten gedacht, die man damit haben könnte. Ich glaube, das ist es auch, was die Leute anziehen wird. Wenn wir unsere Arbeit gut gemacht haben, werden sie das, was sie spielen, lieben und noch mehr spielen wollen.“