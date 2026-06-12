Marvel Rivals: Doctor Doom und Gorr sollen als nächste Charaktere folgen

Neue Leaks zu Marvel Rivals deuten auf mehrere kommende Charaktere bis einschließlich Saison 11 hin.

Während sich Marvel Rivals auf den Start von Saison 8.5 und die Einführung von Cyclops vorbereitet, machen neue Leaks die Runde, die bereits einen Blick auf mögliche Charaktere der kommenden Saisons erlauben.

Wie bei früheren Enthüllungen stammen die Informationen aus Datamining-Funden und geleakten Spieldateien. Offiziell bestätigt wurden die genannten Charaktere bislang nicht.

Saison 9 soll The Hood und Jubilee bringen

Den aktuellen Leaks zufolge könnten The Hood und Jubilee die nächsten spielbaren Charaktere werden.

Zusätzliche Hinweise sollen sich in der letzten Gallery Card von Saison 8.5 befinden. Dort werden ein Mann mit dem Mantel von Oblivion sowie eine frühere Gegnerin beschrieben, die nach einem Heilmittel für die Erkrankung ihres Sohnes sucht. Viele Dataminer sehen darin direkte Verweise auf The Hood und Jubilee.

Leaks deuten außerdem darauf hin, dass nicht die klassische Version von Jubilee, sondern ihre Vampir-Variante aus den Comics zum Einsatz kommen könnte.

Nightcrawler und Gorr für Saison 10 gehandelt

Für Saison 10 werden derzeit Nightcrawler und Gorr the God Butcher als wahrscheinlichste Neuzugänge gehandelt.

Vor allem die mögliche Aufnahme von Gorr dürfte viele Spieler freuen, da die Community seit längerer Zeit eine größere Anzahl an Schurken im Helden-Shooter fordert.

Doctor Doom soll Saison 11 anführen

Besonders interessant sind die Gerüchte rund um Saison 11. Laut mehreren Leaks soll dann ausgerechnet Doctor Doom spielbar werden.

Der ikonische Marvel-Schurke spielt bereits jetzt eine zentrale Rolle in der Hintergrundgeschichte von Marvel Rivals und gilt als einer der wichtigsten Antagonisten des Spiels.

Welcher Charakter gemeinsam mit Doctor Doom erscheinen könnte, ist derzeit noch unklar.

Weitere Namen bereits aufgetaucht

Neben den saisonbezogenen Leaks wurden in der Vergangenheit noch weitere potenzielle Charaktere entdeckt.

Zu den häufig genannten Kandidaten gehören unter anderem:

Captain Marvel

Professor X

Thanos

Blue Marvel

Crescent

Für diese Figuren gibt es bislang jedoch keine Hinweise auf konkrete Veröffentlichungstermine.

Wie bei allen Leaks gilt auch hier: Die Informationen basieren auf Datamining und inoffiziellen Quellen. Änderungen am Entwicklungsplan sind jederzeit möglich, weshalb die Angaben mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden sollten.