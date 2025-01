Marvel Rivals: Entwickler entschuldigt sich für versehentlich gebannte Cheater

Autor:, in / Marvel Rivals

Der Entwickler von Marvel Rivals, NetEase, hat sich bei Spielern entschuldigt, die fälschlicherweise wegen angeblichen Cheatens gesperrt wurden.

In einer Mitteilung auf Discord erklärte NetEase, dass einige Spieler, die Kompatibilitätsschichten nutzten, irrtümlich als Cheater identifiziert wurden, obwohl sie keine Cheat-Software verwendeten.

Die Sperren dieser Spieler wurden inzwischen aufgehoben. NetEase betonte, dass sie erhebliche Ressourcen in die Verbesserung ihrer Anti-Cheat-Systeme investieren und forderte die Community auf, verdächtiges Verhalten zu melden.

Diese Ereignisse ereigneten sich kurz vor dem Start von Saison 1 von Marvel Rivals und der Einführung spielbarer Charaktere der Fantastic Four.

Das Spiel verzeichnete in den ersten Tagen nach Veröffentlichung beeindruckende Spielerzahlen, mit 10 Millionen Spielern in 72 Stunden und 20 Millionen in zwei Wochen.