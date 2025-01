Marvel Rivals: Fantastic Four verstärken den Helden-Shooter

Autor:, in / Marvel Rivals

Marvel Rivals, das beliebte Helden-Shooter-Spiel, hat offiziell die Aufnahme der Fantastic Four in seinen Spielerkader angekündigt.

Das Team, bestehend aus Mr. Fantastic (Reed Richards), Invisible Woman (Sue Storm), Human Torch (Johnny Storm) und The Thing (Ben Grimm), wird in der ersten Staffel des Spiels eingeführt, die heute, am 6. Januar 2025, erscheinen soll.

Ein Marvel Rivals Trailer, der die Fantastic Four vorstellt, soll ebenfalls heute am 6. Januar um 17:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden.