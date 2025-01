Marvel Rivals: Frühlingsfest fügt neuen Modus hinzu

Autor:, in / Marvel Rivals

Marvel Rivals kündigt Frühlingsfest mit dem zeitlich begrenzten Spielmodus „Clash of Dancing Lions“ und mehr an.

Marvel Games und NetEase Games haben ein spezielles Frühlingsfest für Marvel Rivals angekündigt, den teambasierten Superhelden-PVP-Shooter, in dem die Spieler ein sich ständig weiterentwickelndes All-Star-Team aus Superhelden und Superschurken zusammenstellen können, die mit einzigartigen Kräften auf einer dynamischen Reihe von zerstörbaren Karten aus dem Marvel-Multiversum kämpfen.

Das Frühlingsfest beginnt am 23. Januar um 10:00 Uhr mit der Einführung eines neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus, Clash of Dancing Lions, und einem Event zur Anpassung der Galeriekarten – Fortune & Colors.

Das Erfüllen von Aufgaben wird die Spieler mit zeitlich begrenzten Gegenständen belohnen, wie dem Star-Lord: Löwenmähne-Kostüm, Namensschild, Spray und andere Belohnungen.

Clash of Dancing Lions ist ein neuer, zeitlich begrenzter Entertainment-Modus, in dem Teams in einem 3v3-Format auf einer bestimmten Karte gegeneinander antreten.

Ziel beider Teams ist es, mit ihren Fähigkeiten in Ballbesitz zu kommen und den Ball in die Torzonen auf beiden Seiten des Spielfelds zu manövrieren. Das Team, das als erstes eine bestimmte Punktzahl erreicht, wird zum Sieger erklärt.

Der Trailer hat auch neue Kostüme aus der Clashing Lions-Serie enthüllt: Star-Lord: Lion’s Mane, Iron Fist: Lion’s Gaze, und Black Widow: Lion’s Heartbeat. Diese Kostüme werden in den kommenden Wochen ihren Weg ins Spiel finden.

Um den Start von Marvel’s Spider-Man 2 auf dem PC zu feiern, wird Marvel Rivals am 30. Januar ein spezielles Marvel’s Spider-Man 2-Bundle vorstellen, das das Advanced Suit 2.0-Kostüm, das Namensschild und das Spray enthält.

Der Advanced Suit 2.0 verbindet die Wissenschaft von Otto Octavius mit dem Genie von Peter Parker. Er wurde für die härtesten Kämpfe entwickelt und symbolisiert Spider-Mans wahre Stärke als Held.

Zusätzlich zu den oben genannten Informationen können die Spieler weiterhin alle aktuellen Informationen aus dem Spiel-Update mit vollständigen Patch Notes und Anpassungen der Heldenbalance erhalten.