Marvel Rivals: Kein Mid-Season Rank Reset

Eigentlich hatte Marvel Rivals-Entwickler NetEase Games erst kürzlich ein Mid-Season Rank Reset für den Helden-Shooter angekündigt. Aufgrund des Feedbacks der Spieler wurden diese Pläne nun ad acta gelegt.

Statt der ursprünglichen geplanten Abstufung des Competetive-Rangs um vier Divisionen behalten Spieler ihren erspielten Rang auch nach dem Mid-Season-Update am 21. Februar.

Allem Anschein nach gilt die Anpassung auch für kommende Seasons von Marvel Rivals. Für das Ende jeder Season ist weiterhin eine sechsstufige Rangabstufung geplant.

„Nach der Veröffentlichung von Dev Talk 10 über die saisonale Ranganpassung haben wir eine Fülle von Rückmeldungen aus der Community erhalten. Eine häufige Sorge war der Druck, der damit verbunden wäre, dass der Rang jede halbe Saison zurückgesetzt werden würde, was die Teilnahme am kompetitiven Modus weniger unterhaltsam machen würde. In Anbetracht des Feedbacks der Community haben wir beschlossen, einige Änderungen vorzunehmen, um das Rangsystem zu optimieren“, heißt es in einem neuen Dev Diary Blogpost.

„Wir sind bestrebt, Marvel Rivals zum besten Spiel zu machen, das es sein kann, und die Community ist die treibende Kraft hinter dieser Mission! Bitte bleibt auf unseren offiziellen Kanälen dran, um weitere Updates zur zweiten Hälfte der Saison zu erhalten. Euer Engagement und eure Unterstützung bedeuten uns sehr viel, und wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam fortzusetzen!“