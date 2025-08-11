Marvel Rivals: Künftige Kooperationen mit weiteren Marvel-Titeln möglich

Image: NetEase Games

Marvel Rivals bestätigt zukünftige Kooperationen mit weiteren Marvel-Spielen.

Marvel Rivals wird in Zukunft mit weiteren Marvel-Spielen zusammenarbeiten. Dies bestätigte Game Director Guangyun Chen in einem Interview mit Insider Gaming.

Zwar nannte er keine konkreten Titel, doch die Aussage lässt Raum für Spekulationen über mögliche Kooperationen mit kommenden Spielen wie Marvel Tōkon: Fighting Souls, Insomniac’s Wolverine, EA’s Iron Man oder Arkane’s Blade.

Ob diese tatsächlich Teil der geplanten Crossovers sind, bleibt offen. Bereits jetzt enthält Marvel Rivals Inhalte aus anderen Marvel-Medien, darunter ein exklusives Spider-Man-Kostüm basierend auf der Insomniac-Serie für PlayStation-Spieler.

Die Entwickler haben zudem bestätigt, dass Gespräche mit Marvel Studios, Marvel Animation und Disney+ stattfinden. Zukünftige Inhalte könnten daher zeitgleich mit Film- oder Serienveröffentlichungen erscheinen und neue Kostüme oder Schauplätze ins Spiel bringen.

