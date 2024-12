Marvel Rivals: Launch-Trailer, Iron Fist und Squirrel Girl

Autor:, in / Marvel Rivals

Marvel Rivals wird am 6. Dezember 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Für eine Einführung in Iron Fist in Marvel Rivals könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Charaktervorstellung ansehen.

In einem weiteren Trailer zu Marvel Rivals wurde Squirrel Girl, alias Doreen Green, als spielbarer Charakter vorgestellt. Der Trailer zeigt ihre einzigartigen Fähigkeiten, die ihre Verbindung zu Eichhörnchen hervorheben.

Zum Schluss gibt es noch den offiziellen Launch-Trailer für euch: