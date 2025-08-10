Marvel Rivals: Neue Helden bereits ein Jahr im Voraus in Planung

In einem Interview mit Insider Gaming hat der Director von Marvel Rivals, Guangguang, bestätigt, dass die Entwicklung neuer Helden rund ein Jahr dauert und die Inhalte für die kommenden zwölf Monate bereits vorbereitet sind. Neue Charaktere zählen zu den wichtigsten Bestandteilen von Marvel Rivals und erscheinen alle halbe Saison.
Die Entwicklung umfasst verschiedene Phasen, darunter Gameplay-Design, Konzeptzeichnungen, Modellierung, Animation und Sprachaufnahmen. Bereits jetzt arbeitet das Team an Helden, die erst in einem Jahr veröffentlicht werden sollen.
Im Gegensatz zu anderen Spielen verzichtet Marvel Rivals bewusst auf eine transparente Jahres-Roadmap. Stattdessen sollen neue Inhalte jeweils zu Saisonbeginn enthüllt werden, um Überraschungsmomente und Frische zu wahren. Diese Strategie erlaubt es dem Team auch, Feedback aus der Community in die laufende Entwicklung einfließen zu lassen und Trends bei Spielern sowie Marvel-Fans frühzeitig zu erkennen und zu berücksichtigen.
Das Spiel macht auch tierisch spass und die machen einen Haufen Kohle damit. Ständig sehe ich neue Skins bei den Leuten. Ist auch wirklich gut das Spiel, aber vieler meiner Freunde mögen es nicht. Schade eigentlich. Ich finds echt Hammer, das Balancing ist so gut. Ich hatte bis jetzt nicht ein einzigen Grafikfehler oder Bug oder so. Die Spielersuche ist untouchable, ich finde ein Spiel gefühlt, bevor ich richtig durchdrücke. Klar das die jetzt im voraus planen und ne Roadmap ausrollen.
Muss da auch mal reinschauen, komme nur leider nicht dazu.
Falls du Overwatch gezockt hast, dann wirst du das lieben.