Marvel Rivals: Neuer PvE-Modus „Blood Hunt“ startet am 23. April

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Image: NetEase Games

Marvel Rivals startet neuen PvE-Modus Blood Hunt mit Dracula als Gegner!

Marvel Rivals erhält einen neuen PvE-Modus mit dem Titel „Blood Hunt“, der am 23. April (UTC) verfügbar sein wird.

Im Mittelpunkt des neuen Modus steht Dracula, der als zentrale Bedrohung eine Reihe von Gegnern und Gefahren in die Spielwelt bringt. Spieler können sich in Gruppen von bis zu fünf Personen zusammenschließen, um gemeinsam gegen die Bedrohung anzutreten und New York City zu verteidigen.

Der Modus bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade, die es ermöglichen sollen, die eigenen Fähigkeiten schrittweise zu testen und sich an anspruchsvollere Herausforderungen heranzutasten.

Im begleitenden Trailer wird die Ausgangssituation beschrieben, in der Dracula befreit wurde und Monster die Stadt durchstreifen. Spieler sollen sich in dieser Situation dem „Herrscher der Nacht“ entgegenstellen und ihn besiegen.

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