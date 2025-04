Marvel Rivals: Neuer Spielmodus Brain Blast angekündigt

Marvel Rivals kündigt neuen Brain Blast-Modus in Riesengröße an und veröffentlicht Band 1 der Art Vision Online-Videoserie.

Marvel Games und NetEase Games haben einen neuen Spielmodus namens Giant-Size Brain Blast angekündigt und Art Vision Vol. 1 veröffentlicht, eine neue Online-Videoserie für Marvel Rivals.

Giant-Size Brain Blast ist ein neuer, zeitlich begrenzter Spielmodus, in dem bis zu 12 Spieler in Matches gegeneinander antreten können, um sich ein Brain Blast-Emote und epische Titel-Belohnungen zu verdienen.

Schließt 10 Spiele im Brain Blast-Modus ab, um ein Brain Blast-Emoticon zu erhalten. Außerdem werden am Ende jeder Runde des Events Titelprämien an die 500, 100 und 10 besten Spieler für jeden Helden in der abschließenden Rangliste verteilt. Die erste Runde von Giant-Size Brain Blast beginnt am 25. April, Runde 2 startet am 2. Mai.

In einer neuen Online-Videoserie, Art Vision, taucht das visuelle Team in seine Inspirationen und Grundlagen für die Gestaltung der Welt von Marvel Rivals ein.

In der allerersten Art Vision Vol. 01 – The Genesis of Style könnt ihr mit Art Director Dino Ma und anderen talentierten Designexperten einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahrt, wie das Interface-Design, die künstlerischen Stile, Animationen und vieles mehr entstanden sind.