Marvel Rivals: Neuer Spielmodus, Karte und mehr

Marvel Rivals präsentiert neuen Spielmodus „Resource Rumble“, neue Karte und Event für Season 3: The Abyss Awakens.

Marvel Games und NetEase Games haben neue Details zur dritten Season „The Abyss Awaken“ für Marvel Rivals bekannt gegeben.

Die dritte Season des Spiels wird mit einem neuen Spielmodus namens „Resource Rumble“, einer neuen Karte „Klyntar: Throne of Knull“, einem bevorstehenden Event „Ancient Powers Awaken“ sowie Verbesserungen am Matchmaking- und Rangsystem des Spiels und vielem mehr fortgesetzt.

Im neuen Spielmodus „Ressourcenrummel“ müssen die Spieler drei Ressourcenpunkte in zufälliger Reihenfolge freischalten. Die Spieler kontrollieren die Punkte, sammeln Ressourcen und bekämpfen ihre Gegner. Das erste Team, das die Zielpunktzahl erreicht, gewinnt. „Ressourcenrummel“ ist ab dem 21. August verfügbar.

Klyntar: Throne of Knull befindet sich unter der Erde und ist nur über den Venom Spire mit der Oberfläche verbunden, der den Kern durchbohrt und bis zum Kern des Planeten reicht. Nachdem Phoenix wieder auf das Schlachtfeld zurückgekehrt war, erwachte Knull vollständig.

Da er jedoch noch immer von der Phoenix Force zurückgehalten wird, muss Knull vorübergehend auf dem Thron bleiben, bis die Queen in Black die Flammen von Phoenix löschen kann …

Das Team von Marvel Rivals hat ein offenes Ohr für die Community und das Feedback der Spieler. Das Matchmaking-Video gibt Spielern einen Einblick in die Funktionsweise des Matchmaking- und Ranglistensystems von Marvel Rivals und zeigt, was das Team unternimmt, um diese Systeme zu verbessern.

Das Matchmaking-Video wird am heutigen Tage auf den offiziellen Kanälen von Marvel Rivals veröffentlicht.

Heute startet auch ein neues In-Game-Event namens „Ancient Powers Awaken“. Spieler absolvieren Matches, um EXP zu sammeln und aufzusteigen, um epische Belohnungen zu erhalten, darunter ein kostenloses Kostüm – Doctor Strange: Old Man Strange und mehr.

Außerdem hat Marvel Rivals die Social SDK-Integration von Discord implementiert und damit Funktionen wie eine einheitliche Freundesliste, plattformübergreifenden Chat, Rich Presence und mehr hinzugefügt, um das soziale Erlebnis der Spieler zu verbessern. Weitere Informationen findest du hier.

Darüber hinaus können Spieler weiterhin alle aktuellen Informationen aus dem Spiel-Update mit vollständigen Patch-Hinweisen und Anpassungen der Heldenbalance erhalten.