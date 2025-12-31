Marvel Rivals: Neues Lady Loki-Kostüm bringt göttliche Macht auf PS5, Xbox & PC

Image: NetEase Games

Legendäres Lady‑Loki‑Kostüm landet in Marvel Rivals – nur für kurze Zeit im Januar 2026 verfügbar!

Marvel Rivals erweitert sein Angebot an spielbaren Inhalten um ein neues Kostüm für Loki. Das Lady‑Loki‑Outfit basiert auf der Comic‑Version, die erstmals 2007 in Thor Ausgabe 5 erschien. I

Im offiziellen Trailer zeigt das Multiplayer‑Actionspiel, wie das neue Kostüm im Kampf wirkt und welche optischen Anpassungen es für den Charakter bietet.

Das Kostüm wird vom 1. Januar 2026 bis zum 29. Januar 2026 verfügbar sein und kann auf allen Plattformen erworben werden, auf denen Marvel Rivals erscheint.

Dazu gehören PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

  2. Katanameister 283260 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 31.12.2025 - 19:40 Uhr

    Der Skin sieht ganz nett aus, komme aber nicht dazu Marvel Rivals zu spielen.

    0

