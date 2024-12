Marvel Rivals: Nur ein Overwatch-Klon, sagt Ex-Blizzard Präsident

Marvel Rivals muss sich den Vorwurf gefallen lassen, lediglich ein Klon von Overwatch zu sein.

In einem Posting auf X wetterte Mike Ybarra am Mittwoch gegen die vermeintliche Kopie.

Der ehemalige Präsident von Blizzard Entertainment, dem Studio, bei dem Overwatch entwickelt wurde, schrieb: „Sieht so aus, als würde Overwatch Marvel Rivals morgen ausgeliefert. Ähnlich wie Light of Motiram (eine klare Kopie von HZD) aus China. Ich meine, sogar der Charaktername – Widowmaker in OW vs. Black Widow in Marvel Rivals lol. NetEase/TenCent – alles das Gleiche.“

Nicht nur Marvel Rivals, sondern auch das in der vergangenen Woche vorgestellte Light of Motiram des Entwicklers Polaris Quest sieht er als Kopie von Horizon Zero Dawn.

Das Posting hat Ybarra mittlerweile gelöscht. Aber das Internet vergisst bekanntlich nie.

Was sagt ihr zu dem Vorwurf, Marvel Rivals sei nur eine Kopie von Overwatch oder dass Spiele von NetEase/TenCent alle gleich sind?