Marvel Rivals: Psylocke gesellt sich zum Launch-Roster

Eher unspektakulär wurde ein weiterer Charakter für Marvel Rivals bestätigt. Im offiziellen Discord wurde Psylocke zum Launch des Free-to-Play-Spiels am 6. Dezember bestätigt, nach dem man dort ein Trivia-Event veranstaltet hatte.

Laut diesen neuen Informationen basiert Psylocke auf Peach Momoko’s Demon Days: X-Men’s Figur Sai. In dieser alternativen Erde des feudalen Japans mit Yokais, erlebt Sai Abenteuer. Dabei trifft sie auch auf bekannte Figuren wie Logan und Hulkmaru.

Die Fähigkeit der Teleportation und das Erscheinen von oben mittels Sprunghieb sind bislang bekannt. Mehr Details könnten im Rahmen der Tokyo Game Show bekannt werden.

The Marvel Rivals official Discord ran a trivia event today that rewarded players with an early look at Psylocke. The trivia itself confirms she is inspired by Peach Momoko's "Demon Days" comic run, which takes place in a fictional feudal era Japan rife with mythical yōkai. pic.twitter.com/Srr6BfQfRX

— Miller Ross (@mmmmmmmmiller) September 22, 2024