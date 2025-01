Marvel Rivals: Season 1: Eternal Night Falls startet diese Woche

Season 1: Eternal Night Falls beginnt am 10. Januar 2025 in Marvel Rivals. Mit dabei die Helden aus Fantastic Four: Mr. Fantastic, The Invisible Woman, The Human Torch und The Thing.

„Dunkelheit verschlingt New York, als Doctor Strange durch die Zeitstromverwicklung in der verwickelten Astralebene gefangen bleibt und die Darkhold-Seiten verstreut. Dracula und Doctor Doom stören die Umlaufbahn des Mondes, stürzen die Stadt in ewige Nacht und entfesseln eine Armee vampirischer Kreaturen. Als die Welt am Abgrund steht, verbünden sich die Fantastic Four mit legendären Marvel-Helden und stehen gemeinsam in der epischen Schlacht, um die mystische Dunkelheit mithilfe der Wissenschaft zu durchbrechen. Entzünde den Kampf gegen Dracula mit den Fantastic Four in Marvel Rivals!“

Schaut euch hier den Trailer an: