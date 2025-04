Marvel Rivals: Season 2: Details zu Karten, Helden und Features

Autor:, in / Marvel Rivals

Marvel Rivals enthüllt Details zu Season 2: Hellfire Gala, die am 11. April mit neuen Karten, Helden und Features startet.

Marvel Games und NetEase Games haben alle Details zu Season 2: Hellfire Gala für den Superhelden-PVP-Shooter Marvel Rivals enthüllt.

Die zweite Season des Spiels startet am 11. April und wird Emma Frost und die Ultron Four als neue spielbare Helden einführen.

Die dreimonatige Hellfire Gala-Saison wird in zwei Hälften aufgeteilt, wobei Emma Frost in der ersten Hälfte und Ultron in der zweiten Hälfte veröffentlicht wird.

Season 2 wird außerdem zwei neue Karten, spezielle Events und neue Team-Ups enthalten.

Die vollständigen Details zu den neuen Charakteren, Karten und Features für Saison 2 in Marvel Rivals findet ihr unten und in der neuesten Episode von Dev Vision.

Nach der intensiven Saga der Ewigen Nacht und dem Sieg über Dracula hat Emma Frost eine üppige Feier vorbereitet und lädt alle ein, ihre besten Kleider anzuziehen und zur jährlichen Höllenfeuer-Gala auf die Mutanteninsel Krakoa zu fahren.

Aber wie wir alle wissen, haben Helden nie wirklich einen ruhigen Urlaub. Der ungeladene Ultron hat die Party gestürmt, und die anwesenden Helden müssen sofort in Aktion treten, um Krakoas größten Schatz vor seinem Zugriff zu schützen.

Emma Frost (Vanguard) – Eine Meisterin der Telepathie und ein strahlender Diamant auf dem Schlachtfeld!

Emma Frost kann ihre telepathischen und diamantenen Fähigkeiten geschickt einsetzen, wenn es die Situation erfordert, und steht an vorderster Front, um ihre Verbündeten zu schützen und ihre Feinde zu vernichten.

Die erste neue Karte, HELLFIRE GALA: KRAKOA, wird eine große Hellfire Gala mit verträumten botanischen Landschaften und einem wunderschönen Feuerwerk bieten.

Season 2 wird auch die ersten Anpassungen an den Team-Up-Fähigkeiten einführen und neue Team-Ups hinzufügen, während einige Bestehende verbessert oder entfernt werden.

Das Marvel Rivals-Team führt neben den bestehenden täglichen Missionen und Herausforderungen auch wöchentliche Missionen ein, die aktiven Spielern dabei helfen, bis zum Ende der Saison alle Belohnungen des Battle Passes zu erhalten.

Ab Season 3 werden die Marvel Rivals-Saisons auf ein zweimonatiges Format umgestellt, wobei jeden Monat ein neuer Held debütiert.

Außerdem werden die damit verbundenen Systeme entsprechend angepasst, und wir werden vor dem Start von Season 3 detaillierte Einblicke geben.