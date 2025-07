Marvel Rivals: Season 3-Roadmap bringt Helden-Sommer

Heute startet Season 3: The Abyss Awakens in Marvel Rivals und ihr dürft euch auf diese Inhalte freuen.

Der Sommer in Marvel Rivals steckt voller neuer Helden, Events und einem Battle Pass, den es zu meistern gilt.

In der Roadmap zur frisch gestarteten Season 3: The Abyss Awakens könnt ihr einen Blick auf das werfen, was euch in den kommenden Wochen bis Anfang August erwartet So startet am 18. Juli die Sommerparty mit einem besonderen Event.

Wenn ihr noch mehr über Season 3: The Abyss Awakens wissen möchtet, schaut euch diese vorangegangene Meldung an.