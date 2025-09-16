Marvel Rivals: Season 4.0 Roadmap zeigt weitere Inhalte

Season 4: Heart of the Dragon für Marvel Rivals ist seit dem Wochenende spielbar. Die jüngste Saison des Superhelden-Team-PvP-Shooters führte unter anderem Angela als spielbare Heldin ein.
Darüber hinaus wird am 25. September eine neue Karte für den Konvergenzmodus spielbar sein.
Was ihr im weiteren Verlauf von Season 4 erwarten könnt, das wurde kompakt in einer Roadmap eingetragen.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde leider keine Zeit für das Spiel, hab es aber vermerkt, schön dass immer mehr Inhalte hinzugefügt werden.
Ich muss mir mal Zeit nehmen. Nachdem ich Kena durch habe, werde ich es mir fest vornehmen und dieses Spiel für mich antesten