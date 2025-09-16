Marvel Rivals: Season 4.0 Roadmap zeigt weitere Inhalte

Was Spieler in der neuen Season 4: Heart of the Dragon von Marvel Rivals noch erwarten können, zeigt die Roadmap.

Season 4: Heart of the Dragon für Marvel Rivals ist seit dem Wochenende spielbar. Die jüngste Saison des Superhelden-Team-PvP-Shooters führte unter anderem Angela als spielbare Heldin ein.

Darüber hinaus wird am 25. September eine neue Karte für den Konvergenzmodus spielbar sein.

Was ihr im weiteren Verlauf von Season 4 erwarten könnt, das wurde kompakt in einer Roadmap eingetragen.