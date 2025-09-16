Marvel Rivals: Season 4.0 Roadmap zeigt weitere Inhalte

2 Autor: , in News / Marvel Rivals
Übersicht
Image: NetEase Games

Was Spieler in der neuen Season 4: Heart of the Dragon von Marvel Rivals noch erwarten können, zeigt die Roadmap.

Season 4: Heart of the Dragon für Marvel Rivals ist seit dem Wochenende spielbar. Die jüngste Saison des Superhelden-Team-PvP-Shooters führte unter anderem Angela als spielbare Heldin ein.

Darüber hinaus wird am 25. September eine neue Karte für den Konvergenzmodus spielbar sein.

Was ihr im weiteren Verlauf von Season 4 erwarten könnt, das wurde kompakt in einer Roadmap eingetragen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Marvel Rivals

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 198760 XP Grub Killer God | 16.09.2025 - 18:10 Uhr

    Ich finde leider keine Zeit für das Spiel, hab es aber vermerkt, schön dass immer mehr Inhalte hinzugefügt werden.

    0
  2. FaMe 147505 XP Master-at-Arms Onyx | 16.09.2025 - 18:31 Uhr

    Ich muss mir mal Zeit nehmen. Nachdem ich Kena durch habe, werde ich es mir fest vornehmen und dieses Spiel für mich antesten

    0

Hinterlasse eine Antwort