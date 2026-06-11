Marvel Rivals: Season 8.5 bringt Cyclops und neuen 18v18-Modus

Season 8.5 von Marvel Rivals ergänzt den Helden-Shooter um Cyclops, neue Spielinhalte und Community-Turniere.

Ab dem 12. Juni erweitert Marvel Rivals sein Angebot mit Season 8.5: SINS OF ALCHEMAX, die neben einem neuen spielbaren Helden auch einen groß angelegten 18-gegen-18-Modus, ein Sommer-Event und neue Community-Funktionen einführt.

Im Mittelpunkt des Updates steht Cyclops, der Anführer der X-Men. Der neue Held wird als Duelist in das Spiel aufgenommen und setzt im Kampf auf seine ikonischen Optikstrahlen. Neben direkten Angriffen kann Cyclops seine Strahlen über Umgebungen und Gegner abprallen lassen, um selbst geschützte Ziele zu treffen. Seine ultimative Fähigkeit entfesselt einen gewaltigen Energiestrahl, der alles auf seinem Weg zerstören soll.

Neuer Spielmodus Bounty Annihilation

Mit Season 8.5 erhält Marvel Rivals außerdem den neuen Modus Bounty Annihilation, der Matches mit bis zu 36 Spielern ermöglicht. In den 18-gegen-18-Partien treten zwei große Teams gegeneinander an.

Passend dazu wird die neue Karte K’un-Lun: Shenloong Arena eingeführt, die speziell für den neuen Modus entwickelt wurde.

Summer Festival startet am 18. Juni

Wenige Tage nach dem Saisonstart beginnt am 18. Juni das Marvel Rivals Summer Festival. Durch tägliche Anmeldungen und weitere Aktivitäten können Spieler bis zu 2.500 Units verdienen.

Darüber hinaus erscheinen neue Bade-Outfits für mehrere Helden. Ergänzt wird das Event durch den neuen sozialen Treffpunkt Hellfire Bay Beach, in dem Spieler ihre Lieblingscharaktere steuern, Fotos aufnehmen oder gemeinsam Zeit verbringen können.

Rückkehr des 616 Day Vault

Zwischen dem 12. und 26. Juni öffnet erneut der 616 Day Vault. In diesem Zeitraum kehren verschiedene zeitlich begrenzte Inhalte zurück, die ursprünglich zwischen Juli und September 2025 veröffentlicht wurden.

Dazu zählen unter anderem frühere Swimsuit-Special-Kostüme sowie weitere saisonale Sammlungen.

Eigene Turniere für die Community

Zusätzlich führt NetEase Games ein neues Programm für Community-Turniere ein. Künftig können Veranstalter, Content Creator und E-Sport-Organisationen eigene Wettbewerbe rund um Marvel Rivals organisieren.

Hierfür stellt das Entwicklerteam ein mehrstufiges System mit offiziellen Richtlinien und Bewerbungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Marvel Rivals Season 8.5: SINS OF ALCHEMAX erscheint am 12. Juni für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Erfahrt mehr über das Update in den Patch Notes.