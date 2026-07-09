Marvel Rivals: Season 9 bringt Jubilee, neue Kostüme und frische Inhalte ins Spiel

Die nächste große Inhaltswelle für Marvel Rivals steht bevor: Entwickler NetEase hat die Roadmap für Season 9 veröffentlicht und einen Überblick über kommende Inhalte gegeben.

Ab dem 10. Juli erwartet Spieler eine neue Saison mit frischen Kostümen, Events, Karten und weiteren Inhalten. Gleichzeitig feiert Jubilee ihren Einzug ins Spiel und bringt mit ihren explosiven Fähigkeiten eine neue Dynamik auf das Schlachtfeld.

Die veröffentlichte Season-9-Roadmap gibt einen Ausblick auf die kommenden Neuerungen und zeigt, welche Inhalte Spieler in den nächsten Wochen erwarten können.

Zum Start der neuen Saison wird außerdem eine Wartung durchgeführt. Diese beginnt am 10. Juli um 9:00 Uhr UTC und soll voraussichtlich etwa zwei Stunden dauern. Während dieser Zeit sind die Server nicht erreichbar und Marvel Rivals kann nicht gespielt werden.

Die genaue Dauer der Wartung kann je nach Fortschritt variieren. Über die offiziellen Kanäle informiert das Team, sobald die Server wieder online sind.