Marvel Rivals: Spiel wäre beinahe eingestellt worden – Gerücht

Einen echten Hit landete NetEase Games mit dem kostenlosen Helden-Shooter Marvel Rivals. Seit seiner Veröffentlichung im Dezember haben es mehr als 40 Millionen Menschen gespielt.

Doch es gab auch negative Schlagzeilen zu Marvel Rivals. So wurde ein Teil des Teams, welches in den USA am Spiel gearbeitet hatte, einfach gefeuert. NetEase Games traf die Entscheidung „aus organisatorischen Gründen und zur Optimierung der Effizienz“, wie es in einem Statement hieß.

Besonders in Übersee nimmt NetEase Veränderungen vor. Die Schließung von Studios und der Abbau von Arbeitsplätzen soll laut CEO William Ding vorgenommen werden.

Angeblich hätte es auch Marvel Rivals auch vor dem Release erwischen können. Es soll Probleme mit Disney bezüglich der Bezahlung von Rechten für die Figuren Wolverine und Spider-Man gegeben haben, wie Bloomberg berichtet.

Die Verwendung von eigenen Heldendesigns des Unternehmens, sei Ding indes nicht gelungen, was Millionen Dollar kostete.

NetEase selbst dementierte den Bericht und gibt an, man pflege seit 2018 eine „enge Partnerschaft“ mit Marvel.