Marvel Rivals: Spielspaß wird nicht dem Wettbewerb geopfert

Creative Director Guangyun Chen sagte in einem Interview, man wolle mit Marvel Rivals jede Art von Spieler ansprechen. Durch die große Beliebtheit des Free-to-Play-Spiels stellt sich die Frage, wie man den kompetitiven Multiplayer handhaben wird.

Chen hofft, dass Gelegenheitsspieler und die kompetitive Szene nebeneinander koexistieren können, wie er in einem Interview mit Metro erzählte.

Chen sagte: „Wir haben darüber in einem größeren Rahmen nachgedacht und das Bild als Ganzes betrachten. Wir hoffen wirklich, dass die kompetitiven Modi oder Turniere, wenn wir sie einführen, mit dem schnellen Spiel koexistieren werden. Wir haben nämlich gesehen, dass viele andere erfolgreiche Titel in der Lage sind, eine kompetitive Umgebung und eine schnelle Spielumgebung gleichzeitig zu schaffen. Wir werden uns viel von diesen Titeln abschauen, damit beide Spielergruppen gedeihen können.“

Den Spielspaß der Gelegenheitsspieler werde man aber nicht zugunsten der Wettbewerbsbalance opfern. Balance-Update sind aber deswegen generell nicht ausgeschlossen.

„Das Team möchte, dass jede Art von Spieler das Spiel auf seine eigene Art und Weise genießen kann. Anstatt uns also nur auf die Ergebnisse von Turnieren oder das schnelle Spiel zu konzentrieren, werden wir einen breiteren Blick auf die allgemeinen Balance-Daten aller Helden in allen Modi werfen.“

„In Zukunft werden wir uns die Auswahlraten der Helden und die Gewinnraten in verschiedenen Szenarien ansehen. Sobald wir eine detailliertere Analyse haben und nach reiflicher Überlegung werden wir definitiv die notwendigen Anpassungen vornehmen. Es geht darum, ein gutes Erlebnis für unsere Spieler zu schaffen. Es ist noch nicht so lange her, dass wir das Spiel gestartet haben, also werden wir weiterhin alles beobachten und sicherstellen, dass sich alles richtig anfühlt.“