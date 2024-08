Marvel Rivals: Startet im Dezember mit diesen Helden durch

Bei der Opening Night Live der Gamescom gaben NetEase Games und Marvel Games bekannt, dass Marvel Rivals am 6. Dezember dieses Jahres offiziell auf den Markt kommt.

Im Superhelden-Team-basierten PVP-Shooter, stellen Spieler ein sich ständig weiterentwickelndes All-Star-Team aus Superhelden und Superschurken zusammen, das mit einzigartigen Kräften auf einer dynamischen Reihe zerstörbarer Karten aus dem gesamten Marvel-Multiversum kämpft.

Das Spiel wird mit allen Helden zum kostenlosen Spielen veröffentlicht. Sowohl Captain America als auch der Winter Soldier werden ebenfalls in die Liste aufgenommen und bringen ihre einzigartigen Fähigkeiten und Kräfte in Marvel Rivals ein.

Die neueste Karte, das Intergalactic Empire of Wakanda, wurde ebenfalls vorgestellt.

„Wir freuen uns sehr, an der diesjährigen gamescom teilzunehmen und die Gelegenheit zu haben, mit Spielern aus ganz Europa in Kontakt zu treten“, erklärte Ethan Wang, Senior Vice President von NetEase, Inc. “Wir befinden uns jetzt in der Endphase der Entwicklung auf dem Weg zu unserer Veröffentlichung am 6. Dezember.“